2019Ç¯¤â¿Íµ¤²ÃÂ®¤ÇÂç¹ÔÎó¡ªÊ¿À®ºÇ¸å¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥¿¥Ô¥ª¥«¡×¤ÎÀìÌçÅ¹3Áª
2017Ç¯¤´¤í¤«¤é²Ð¤¬¤Ä¤¡¢¥Ö¡¼¥à¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¥¿¥Ô¥ª¥«¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡£º£Ç¯Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¿·Å¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Í×ÃíÌÜ¤ÎÅ¹¤ò¾Ò²ð¡ª¡ã¢¨¾ðÊó¤Ï´ØÀ¾¥¦¥©¡¼¥«¡¼9¹æ(2019Ç¯4·î9ÆüÈ¯Çä)¤è¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Ö¥ë¡¼¥é¥°¡¼¥ó(600±ß)/Ã¤°É¼î Âçºå¿´ºØ¶¶Å¹
¢£ Åìµþ¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬Áá¤¯¤âÂçºå¤Ë¡ÖÃ¤°É¼î Âçºå¿´ºØ¶¶Å¹¡×
2·î¤ËÅìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤¿ÂæÏÑ¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯ÀìÌçÅ¹¡ÖÃ¤°É¼î¡×¤¬Âçºå¤Ë¡£ËÜ¾ìÂæÏÑ¤«¤éÄ¾Í¢Æþ¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¥¿¥Ô¥ª¥«¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÂæÏÑÄ¾ÅÁ¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¿¦¿Í¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Á¤â¤Á¤Î¥¿¥Ô¥ª¥«¥Ñ¡¼¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡¢µæ¶Ë¤Î°ïÉÊ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
Ã¤°É¼î¤Ï¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯°Ê³°¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£º®¤¼¤ë¤È¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¥é¥°¡¼¥ó(600±ß)¤Ï¡¢º°ÊË¤Î³¤¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÈþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¡È¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥Ô¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º®¤¼¤ëÁ°¤ÎÃë¤Î³¤¿§¤«¤é¡¢º®¤¼¤¿¤¢¤È¤ÎÍ¼Êë¤ì¤Î³¤¿§¤Ø¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â»£±Æ¤·¤è¤¦¡£¹õÅü¤Î´Å¤¤¥¼¥ê¡¼¤ËÇ»¤¤¤á¤Î¾å¼Á¥ß¥ë¥¯¤òÃí¤¤¤À¥«¥¦¥«¥¦¥¼¥ê¡¼(580±ß)¤â¤¼¤Ò¡£
¢£Ã¤°É¼î Âçºå¿´ºØ¶¶Å¹¡ã½»½ê¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÀ¾¿´ºØ¶¶1-6-35 °æÅû²°À¶¿åÄ®¥Ó¥ë1F ÅÅÏÃ¡§06-6563-7668 »þ´Ö¡§10:00¡Á21:30¡¢¶âÅÚ½ËÁ°Æü10:00¡Á22:00 µÙ¤ß¡§¤Ê¤· ÀÊ¿ô¡§¤Ê¤· Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤· ¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´Àþ¿´ºØ¶¶±Ø¤è¤êÅÌÊâ4Ê¬¡ä
¢£ °ìÆü¤Ë²¿ÅÙ¤â¿æ¤¯¤Ç¤¤¿¤ÆÀ¸¥¿¥Ô¥ª¥«¤¬ÀäÉÊ¡Ö¥Î¥Ê¥é¥Ñ¡¼¥ë ¿´ºØ¶¶Å¹¡×
´ØÀ¾¤Ë½é½ÐÅ¹¤Î¡Ö¥Î¥Ê¥é¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Ï18Ç¯7·î¤ËÅìµþ¤Î¡Ö¥é¥Õ¥©¡¼¥ì¸¶½É¡×¤Ë1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¹ÔÎó¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤À¸¥¿¥Ô¥ª¥«Å¹¡£ÂæÏÑ¤«¤éÄ¾Í¢Æþ¤·¤¿ÌµÅº²Ã¤ÎÀ¸¥¿¥Ô¥ª¥«¤ò¡¢Å¹Æâ¤Ç²¿ÅÙ¤â¿æ¤¾å¤²¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¡£¤Þ¤º¤Ï¤«¤º®¤¼¤º¤Ë°û¤ó¤Ç¡¢²¹¤«¤¤¤Þ¤Þ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï¹õÅüµíÆý¥¿¥Ô¥ª¥«¡£ÆÃÍ¤Î¥¯¥»¤¬¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊµíÆý¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µíÆý·ù¤¤¤«¤é¤âÂç¹¥É¾¡ª
¢£¥Î¥Ê¥é¥Ñ¡¼¥ë ¿´ºØ¶¶Å¹¡ã½»½ê¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÀ¾¿´ºØ¶¶2-1-16 ÅÅÏÃ¡§06-6563-7323 »þ´Ö¡§10:30¡Á22:00 µÙ¤ß¡§¤Ê¤· ÀÊ¿ô¡§¤Ê¤· Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤· ¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´¿´ºØ¶¶±Ø¤è¤êÅÌÊâ6Ê¬¡ä
¢£ ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÀ¸¥¿¥Ô¥ª¥«ÀìÌçÅ¹¤Î3¹æÅ¹¡ÖÀ¸¥¿¥Ô¥ª¥«ÀìÌçÅ¹ ¥â¥Ã¥Á¥ã¥à Ì«Ä®¥ê¥Ð¡¼¥×¥ì¥¤¥¹Å¹¡×
Âçºå¤ÈÅìµþ¤ÇÏ¢Æü¹ÔÎó¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¸¥¿¥Ô¥ª¥«ÀìÌçÅ¹ ¥â¥Ã¥Á¥ã¥à¡×¤Î 3¹æÅ¹¡£100%¥Ù¥È¥Ê¥à»º¥¿¥Ô¥ª¥«Ê´¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë»È¤¦Ê¬¤À¤±Å¹Æâ¤Çºî¤é¤ì¤ë¥¿¥Ô¥ª¥«¤ÏÌ¤ÂÎ¸³¤Î¿©´¶¡ª¤½¤Î¿·Á¯¤Ê¿©´¶¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ò´®Ç½¤¢¤ì¡£°ìÈÖ¤ÏÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤Î²Æì¹õÅü¥ß¥ë¥¯¡£¾¯¤·¾Ç¤¬¤·¤¿¹õÅü¥½¡¼¥¹¤¬ÀäÌ¯¡£1ÆüºÇ¹â400ÇÕ¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¤Û¤É¡£
¢£À¸¥¿¥Ô¥ª¥«ÀìÌçÅ¹ ¥â¥Ã¥Á¥ã¥à Ì«Ä®¥ê¥Ð¡¼¥×¥ì¥¤¥¹Å¹¡ã½»½ê¡§Âçºå»ÔÏ²Â®¶èÌ«Ä®1-3-1 Ì«Ä®¥ê¥Ð¡¼¥×¥ì¥¤¥¹3F(Ì«Ä®¥ê¥Ð¡¼¥«¥Õ¥§Á°¹¾ì) ÅÅÏÃ¡§06-6635-0234(¥ê¥Ð¡¼¥«¥Õ¥§) »þ´Ö¡§11:00¡Á18:00 ¢¨À¸¥¿¥Ô¥ª¥«¤¬ÇäÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ» µÙ¤ß¡§¤Ê¤· ÀÊ¿ô¡§12ÀÊ ¥¿¥Ð¥³¡§¶Ø±ì Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤· ¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´¤Ê¤ó¤Ð±Ø¤è¤ê¤¹¤°¡ä¡Ê´ØÀ¾¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦´ØÀ¾¥¦¥©¡¼¥«¡¼ÊÔ½¸Éô¡Ë