『Daily Mail』は24日、「マンチェスター・ユナイテッドの本拠地オールド・トラッフォードは、嵐によって屋根が壊れた」と報じた。

マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティのダービーマッチが行われる数時間前、街は突然激しい豪雨に襲われたとのこと。

すでに多くのファンが会場のオールド・トラッフォードに駆けつけていたが、周辺は大混乱に陥ったそうだ。

そして、それだけでは済まなかったようだ。オールド・トラッフォードの屋根の一部が悪天候のために破壊され、スタンドに滝のように水が流れ込んできたとのことで…。

Spare a thought for the person sat in this seat at Old Trafford tonight 😂🌧 pic.twitter.com/057xbupHyv