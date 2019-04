テレビアニメ「KING OF PRISM」は、フィギュアスケートに歌とダンス、そしてプリズムジャンプなるものを組み合わせた競技「プリズムショー」のトップ「プリズムキング」を目指す、少年たちの奮闘を描いた大人気シリーズだ。2019年4月より放送中の「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」は、劇場版『KING OF PRISM by PrettyRhythm』(16)と、その続編『KING OF PRISM - PRIDE the HERO-』(17)を引き継いた、新たな物語が展開するとあって、心待ちにしていたファンも多い。ネットを見回しても「とにかく観て!」という絶賛の声に包まれている、「KING OF PRISM」シリーズの魅力を紹介したい。

【写真を見る】見事なシックスパックの腹筋を披露する大和アレクサンダー(『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 劇場編集版III レオ×ユウ×アレク』)/[c]T−ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムSSS製作委員会

■ 胸キュン!プリズムスタァを目指す美少年たちの熱いドラマ

プリズムショーや各キャラクターの必殺技「プリズムジャンプ」の魅力をより一層高めているのが、ショーに挑む少年たち(=「プリズムスタァ」)たちの人間ドラマだ。

「KING OF PRISM」の物語は、心にプリズムの煌めきを宿した少年・一条シンが、男子プリズムショー界人気ナンバーワングループ「Over The Rainbow」のショーで、その魅力に触れるところからスタートする。プリズムスタァを目指し、彼らが所属する「エーデルローズ」の門をくぐったシン。そこには、志を同じくする仲間がいた。

歌舞伎界のプリンセスや大財閥の跡取り息子、不良っぽい子に妹系男子、料理上手にツンデレ男子と、キャラクターの個性もバラエティ豊か。その誰もがプリズムショーへの情熱を胸に、悩み苦しみながらも成長していく姿は、涙あり笑いありの感動ストーリーになっている。

さらに、過去の恨みから「エーデルローズ」を潰そうとするライバル養成校「シュワルツローズ」との対立、「シュワルツローズ」に所属する謎の美少年・如月ルヰとシンとの関係、同じく「シュワルツローズ」に所属するも、プリズムショーを破壊してやると豪語する大和アレクサンダーなど、登場人物の思惑が複雑に絡んだ奥深いドラマが繰り広げられるため、先の展開から目を離せない。

特に、プリズムスタァ養成校の「エーデルローズ」主催・氷室聖と、「シュワルツローズ」総帥・法月仁の対立は、「KING OF PRISM 」シリーズの前身となったTVアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」からの因縁とあって、その結末に注目が集まっている。

■ 「尻からハチミツ!?」目も心も奪われる煌めくプリズムジャンプ!

作品の大きな見どころは、さまざまな趣向や演出を凝らした「プリズムショー」だ。その「プリズムショー」の必殺技が、キャラクターの心の飛躍をイマジネーションあふれる映像で魅せる「プリズムジャンプ」なのだが、これが理屈抜きで楽しい!

イケメンプリズムスタァが、お尻突き出しポーズをかわいく決めたと思ったら、そのおしりからハチミツの壺が飛び出す(!!)ファンタスティックな技もあれば、炎の龍を出現させ相手に向かって行ったり、6つに割れたカチカチの腹筋で剣戟(けんげき)を受け止めたりするバトルチックな技、全観客を抱きしめに来る(!!)ファンサービス技など、目も心も奪われる奇想天外な「プリズムジャンプ」がこれでもかと登場して、まったく飽きない。

また、シリーズを重ねるごとに、新しいキャラクターたちによる新たな「プリズムジャンプ」が登場するので、「次はなにが来るのか?」と胸のワクワクが止まらない。なによりも、「プリズムジャンプ」を跳んだプリズムスタァたちの眩いほどの煌めきは、女性だけでなく男性の心も奪う、まさに“心の必殺技”なのだ。

ちなみに、プリズムショーの次に目を奪われるのが入浴シーン。関係者曰く「裸は男の正装」とのことで、肌色多めのドキドキ演出に、別の意味で目を奪われてしまうかも!?

■ ライブ気分が味わえる応援上映で話題沸騰!

2016年に公開された、シリーズ1作目劇場版『KING OF PRISM by PrettyRhythm』を盛り上げ、作品を一躍メジャーに押し上げたのが「応援上映」。キャラクターのセリフに対してアフレコをしたり、プリズムショーの歌に合わせてサイリウムを振ったりして、作品とファンが一体となって楽しめる新しい鑑賞スタイルにハマるファンが一気に増えた。熟練ファンの掛け声やサイリウム芸なども人気の後押しとなり、劇場に何度も足を運ぶリピーターも続出。アイドルのライブを観に行くように、何度でも楽しめるのだ。

現在、テレビシリーズを全4章に編集した劇場編集版『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』四部作も順次公開中!既に公開済みの作品はぴあ映画初日満足度ランキング92.0点と高得点をマークし、プリズムスタァのたまごたちを応援するため、続々とファンが詰めかけている。TVと劇場、好きな場所でプリズムの煌めきを体験してみよう!(Movie Walker・文/中村美奈子)