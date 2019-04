【初公開映像】『NCIS』キャストが大台到達に歓喜！二人の"ギブス"も語る

全米ドラマ視聴者数ナンバー1の大ヒットドラマ『NCIS ネイビー犯罪捜査班』。そのシーズン9のDVD-BOXが、発売中のPART1に続いて、5月9日(木)にPART2が発売される。それと通算200話を記念し、このPART2に収録される特典映像の一部が初公開となった。キャストやスタッフが200話到達を祝うセレモニーの模様を追ったファン垂涎の内容だ。また、日本語吹替版でギブス役を担当する井上和彦からもお祝いのコメントが到着した。

【関連動画】ギブスやトニー、アビーやジヴァも登場!! 今回初公開となった特典映像はこちら!

2012年12月に本国アメリカで放送が開始されると、第1話は視聴者数1950万人を記録し、シーズン通じて同時間帯で視聴率第1位、各話平均1940万人を獲得し、3年連続(当時)で同国TVシリーズ第1位となったこのシーズン9。第14話「運命の分かれ道」は、シリーズ通算200話記念特別でファンのための特別エピソードとなり、今は亡きキャラクターたちが回想の中で一話限りの復活を遂げる。ファンにとって懐かしい面々が登場するというストーリーは、節目にふさわしい感慨深い内容だ。さらに『よみがえり 〜レザレクション〜』のマット・クレイヴン、『スクリーム・クイーンズ』のジェイミー・リー・カーティスといった豪華なゲスト出演も見逃せない。

今回初公開された特典映像では、ギブスを演じるマーク・ハーモンが「200話の実感がない」と本音を洩らしつつ、200話到達までのラスト5話ほどは全員が慎重になって撮影に臨んでいたことを明かした。「我々と同じく真剣に本作を見てくれる視聴者も楽しみに待ってくれた。ファンへ贈る話にしたかった」とも語っている。またトニー役のマイケル・ウェザリーは、200話目について「非常に巧みに過去をさかのぼって、物語が展開する。過去の登場を中心に話は進むが、必ずしも物語の鍵を握るわけではない。ギブスの世界であり、ギブスが見た世界」と、ファンに寄り添った内容になっていることを説明した。さらにお祝いのセレモニーでは、スタッフとともに歓喜に沸くキャストが勢揃い! 次々と語られる感動コメントに、ファンの涙腺も思わず緩みそうだ。

これに加えて、もう一人の"ギブス"こと井上からもお祝いコメントが到着。「200話というとちょっと想像できないのですが...収録が始まったのが2011年の12月。途中1年半のお休みがありましたが、もう8年も収録をしています。そう考えると随分長いですね。まさか、ここまで長くこの作品と関われるとは、始まった時には想像できませんでした。でも、一話一話を"チームNCIS"で楽しく収録しているので、やっぱりあっという間でもあります。収録のメンバーは、声優・スタッフさんともに、本当に最高です。いつまでもこの作品に関わっていきたいですね」と、チームに感謝を伝えた。さらに「『NCIS』は本当によく考えられているお話で、次はどうなるんだろうと毎回引き込まれますね。私もギブスという役をやらせていただいて、今や自分の一部のよう」と、作品への思いを口に。最後、ファンへ向けて「いつまでも続くよう心を込めて演じていきます。皆さんと一緒に『NCIS』を楽しんでいきたいですね。これからも、どうぞよろしくお願いします。『NCIS』最高!!」と締めくくった。

『NCIS ネイビー犯罪捜査班』シーズン9(発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント)は、DVD-BOX PART1が発売中、DVD-BOX PART2が5月9日(木)発売となる。また、レンタルDVDはVol.1〜6がレンタル中、Vol.7〜12が5月9日(木)より開始される。(海外ドラマNAVI)

Photo:『NCIS ネイビー犯罪捜査班』

