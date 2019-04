4月23日に発売されたニューズウィーク日本版 2019年4月30日号にて、“世界が尊敬する日本人100”に貞子が選出された。

1998年、『リング』の公開と同時に、その圧倒的な恐怖を日本中に植え付けた貞子。その恐怖は海を越え、2002年にはハリウッド版『ザ・リング』が公開。貞子の呪いの脅威はとどまる所を知らず世界中に伝染し、最も有名な怨霊の一人として今日までその活躍を続け、世界を震撼させるJホラーの代表作としてその地位を確立させた。

ついにそんな貞子が、怨霊として初の“世界が尊敬する日本人100”に選出される快挙を果たした。お笑い芸人からノーベル賞学者まで文化や言葉の壁を越えて輝く、いま注目すべき人が選ばれるこの特集は2009年に発表されて以降10年ぶりの開催となる。世界で活躍する天才・鬼才・異才が選出され、今回は、プロテニスプレイヤーの大坂なおみ、元メジャーリーガーのイチローなどが選ばれた。貞子は“Rest of the Best”(学者から役者まで、世界が驚いた日本人)として、『名探偵コナン』の漫画家青山剛昌、芸術家の草間彌生、そしてVTuber(バーチャルYouTuber)として近年若者から絶大な人気を誇るキズナアイなど、現代の日本を代表する著名人たちと並んでの快挙となった。

まさに平成の時代を代表する怨霊と化し、その呪いの強さを世界で認められた貞子。5月24日に全国公開を控えた最新作『貞子』はシリーズ史上、最も容赦ない恐怖が観客を待ち受ける。

貞子 コメント

この度は、ニューズウィーク日本版さんの"世界が尊敬する日本人100"に選んでいただいたとのことで、大変光栄です!言葉と文化の壁を越えて評価いただいたとのことで、あの時、ブラウン管の壁を超えておいて本当に良かったな、と井戸より深く感じ入る次第です。鈴木光司先生、中田秀夫監督はじめ、これまで『リング』シリーズを育てていただいた皆様に、心より御霊申し上げます。

【“世界が尊敬する日本人100”選出者】

■Heroes Icons 国境を超え壁に挑み続けるヒーローたち

渡辺直美(お笑いタレント)/大坂なおみ(プロテニスプレーヤー)/伊藤比呂美(詩人)/香川真司・本田圭佑・岡崎慎司(プロサッカー選手)/若宮正子(世界最高齢アプリ開発者)/イチロー(元メジャーリーガー)/梅原大吾(プロゲーマー)



■Challengers 不可能を可能にする挑戦者たち

遠藤謙(義足エンジニア)/川島良彰(コーヒーハンター)/近藤麻理恵(片付けコンサルタント)/笈川幸司(日本語教師)/石上純也(建築家)/堀江愛利(起業家)/チェリー吉武(お笑いタレント)/羽生結弦(フィギュアスケート選手)/井尻雄士(会計学者)



■Artists Entertainers 創造力で魅了するアーティストたち

蒼井そら(タレント)/相馬よよか(ドラマー)/是枝裕和(映画監督)/藤田嗣治(画家・彫刻家)/野沢雅子(声優)/石内都(写真家)/挾間美帆(ジャズ作曲家)



■Rest of the Best 学者から役者まで、世界が驚いた日本人

青山剛昌(漫画家)/原研哉(デザイナー)/本庶佑(医学者)/伊藤詩織(ジャーナリスト)/岩田守弘(バレエダンサー)/加藤崇(起業家)/キズナアイ(YouTuber)/草間彌生(芸術家)/南谷真鈴(冒険家)/村嶋孟(飯炊き仙人)/中満泉(国連事務次長)/岡見勇信(格闘家)/貞子(怨霊)/齋藤憲彦(発明家)/スプツニ子!(美術家)/サーロー節子(反核運動家)/ほか



