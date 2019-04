『ブラックリスト』に身も心も浸る！プレゼント＆コラボキャンペーンが続々決定

「平成最後の日」4月30日(火)にスーパー!ドラマTVにていよいよ独占日本初放送となる『ブラックリスト』シーズン6。それを記念し、総額50万円分&オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーン、さらにコラボキャンペーンが決定している。

放送開始日の4月30日(火)に始まるのが、「『ブラックリスト』をゼッタイ観よう!キャンペーン」。毎週10名様、合計50名様に1万円分QUOカードと『ブラックリスト』ハードカバーノート(非売品)が抽選で当たる同キャンペーンは、本作の最新シーズンを観て、番組終了後に発表される応募専用番号に電話をかけるだけ!

それより一足早い4月27日(土)にスタートするのが、「スーパーゴールデンウィークは『ブラックリスト』の世界に浸ろう!スペシャル企画」。ブラックな温泉で人気のスパリゾート施設「THE SPA 成城」とのスペシャルコラボが実現したもので、館内で本作の予告編が上映されたりポスターが掲出されるほか、館内3ヵ所に設置されたクイズに答えてキーワードを導き出すと、抽選で『ブラックリスト』オリジナルグッズや「THE SPA 成城」入場ペアチケットが当たるクイズラリーキャンペーンが実施される。

このブラックな温泉「黒湯」は、地下1200mから湧き出す天然の炭酸水素塩温泉。太古の海草や植物が地層に溶け込んだミネラル分を豊富に含んでおり、肌に優しい、なめらかな弱アルカリ性のお湯で高い保温効果、保湿効果があることで知られる。施設にはつぼ湯(天然温泉かけ流し)のほか、露天風呂、内風呂、足湯、ジェットバス、バイブラバス、様々なサウナなどが揃う。『ブラックリスト』を堪能した後は、この黒湯でまったりしてみてはいかがだろう?

各キャンペーンの概要は以下の通り。

<『ブラックリスト』をゼッタイ観よう!キャンペーン>

【応募期間】4月30日(火)〜6月3日(月)

『ブラックリスト』シーズン6第1話〜第5話の各話の放送終了後、2時間以内

【応募対象者】スーパー!ドラマTVをご視聴可能な方

【応募方法】

[STEP1]上記応募期間内にスーパー!ドラマTVで『ブラックリスト』シーズン6を観る

[STEP2]同作番組終了後に発表される応募専用番号に電話をかける

[STEP3]抽選で毎週10名様へ1万円分のQUOカードと『ブラックリスト』ハードカバーノートをプレゼント

【賞品】1万円分QUOカードと『ブラックリスト』ハードカバーノート(非売品)のセット

【当選者】合計50名様(毎週10名様×5週間)

【特設ページ】http://www.superdramatv.com/blacklistcall/

※本キャンペーンの応募期間は変更となる場合がございます。

※当日発表された番号は各放送終了後2時間以内有効です。

<スーパーゴールデンウィークは『ブラックリスト』の世界に浸ろう!スペシャル企画>

【開催期間】4月27日(土)〜5月26日(日)

【開催店舗】

THE SPA 成城(東京都世田谷区千歳台3-20-2 セントラルウェルネスタウン2階)

・営業時間...10:00〜23:30(最終入場時間23:00)

・朝風呂特別営業...7:00〜10:00(土日祝日のみ)

・定休日...年中無休

・TEL...03-5429-1526

★コラボレーション企画:クイズラリーキャンペーン

「THE SPA 成城」館内3ヵ所に掲出されているポスターを探して『ブラックリスト』にまつわるクイズに答え、あるキーワードを完成させた方に抽選で、『ブラックリスト』オリジナルグッズや「THE SPA 成城」の入場ペアチケットが当たる。

【賞品】

・『ブラックリスト』オリジナルハードカバーノート(非売品)...50名様

・「THE SPA 成城」入場ペアチケット...50組100名様

【応募期間】4月27日(土)〜5月26日(日)

【当選発表】6月3日(月)〜6月16日(日)

※「THE SPA 成城」のホームページでシリアル番号を発表いたします。

ご当選された方は応募用紙を受付にお持ち下さい。賞品と交換させていただきます。

■『ブラックリスト』シーズン6 放送情報

スーパー!ドラマTVにて4月30日(火)22:00よりスタート!

[二]毎週火曜 22:00〜 ほか

[字]毎週火曜 24:00〜 ほか

