内田夕夜＆東地宏樹、『エイリアニスト NY殺人ファイル』の本編＆取材でも息ピッタリ！

ダニエル・ブリュール、ルーク・エヴァンス、ダコタ・ファニングが共演し、謎の連続猟奇殺人と腐敗したNYに渦巻く凶気に挑む最新サイコスリラー『エイリアニスト NY殺人ファイル』のDVDがNBCユニバーサル・エンターテイメントより本日4月24日(水)にリリースされる。本作の日本語吹替え版を担当した内田夕夜さん、東地宏樹さんのインタビューが届いたのでその一部をご紹介しよう。『SUPERNATURAL』シリーズの兄弟役で知られるほか、『二ツ星の料理人』では"恋愛関係"だった二人は、本作とこの取材でも息のピッタリしたところを披露してくれている。

精神病の研究者が"エイリアニスト"と呼ばれる19世紀末、NYを舞台にエイリアニストのラズロー・クライズラー、新聞社のイラストレーターであるジョン・ムーア、女性として初の警察職員であるサラ・ハワードとそれぞれ異なる職種の面々が協力し、プロファイリングや科学捜査という当時では画期的な手法で猟奇殺人を解決していく...。

本作について、プロファイラーのクライズラーを演じる内田さんは、「プロファイリングや科学捜査というのは今でこそ当たり前の捜査手法ですけど、この時代の人たちがなぜそれを認めていくのかがちゃんと描かれていて、ご都合主義じゃないなと思いました」とコメント。するとムーア役の東地さんが、プロファイルの元祖がゆえにトライ&エラーの連続だった当時の状態を説明しつつ、「だから、失敗が多くてなかなか捜査が進まない(笑)」とツッコミ。

10年以上にわたって東地さんと仕事をしてきた内田さんは、再共演を喜んだそう。「東地さんなら何を投げても大丈夫だと安心はしていた」と語り、その言葉を証明するように、東地さんが内田さんの演技に合わせて自分の役のテンションを調整したと回想すると、「ありがとう」と感謝。「どんなアプローチをしても東地さんは絶対に怒らないですから。(中略)ありがたい関係です」と続けた。

「この作品を観る時間は決して無駄にはならないと思います」と内田さんが語る『エイリアニスト NY殺人ファイル』(発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント)は、4月24日(水)にDVDリリース。(海外ドラマNAVI)

