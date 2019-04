【速報】本家に続き、『NCIS：LA』と『NCIS：ニューオーリンズ』もそろってシーズン更新！

先日、米CBSの大人気ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン17の製作が決定したニュースを当サイトでもお伝えしたが、本家に引き続き、スピンオフである『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』と『NCIS:ニューオーリンズ』の新シーズン製作も決定した。

【関連記事】更新を機にもう一度振り返りたい...【まとめ】ファンに惜しまれながらも『NCIS』シリーズを去ったキャラクター12人!

米Deadlineなどによると、クリス・オドネル演じるG・カレン特別捜査官とLL・クール・J演じるサム・ハンナ特別捜査官を中心とするNCIS(米国海軍犯罪捜査局)ロサンゼルス支局の潜入捜査チームのメンバーが活躍する『NCIS:LA』がシーズン11ヘ更新。そして、ニューオーリンズ周辺を舞台に、スコット・バクラ演じるドウェイン・"キング"・プライド特別捜査官をリーダーとして、海軍および海兵隊が関わる事件を解決していく『NCIS:ニューオーリンズ』がシーズン6へ更新となる。

『NCIS:LA』は、日曜日放送のブロードキャストTVでは最も視聴されているドラマで、一話平均で1010万人の視聴者数を叩き出している。一方の『NCIS:ニューオーリンズ』は、毎週平均して1100万人と、火曜日放送の同時間帯枠では最も多い視聴者数を誇るドラマである。

CBSエンターテインメントのケリー・カール社長は、「両作とも、何年間にもわたってCBS放送スケジュールの中心勢力のカギとなっている。有名俳優たちが活躍する勇敢なストーリーに、情熱的で忠実なファンは魅了されているんだ。クリス、LL、スコットをはじめ素晴らしいキャストによって、米国はもちろん世界中の視聴者に、さらにもっと面白い『NCIS』ストーリーを届けられることにワクワクしているよ」と述べている。

『NCIS:LA』シーズン10フィナーレは5月19日、『NCIS:ニューオーリンズ』シーズン5フィナーレは5月21日に、米CBSにて放送予定。(海外ドラマNAVI)

Photo:『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』

(c)2017 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

『NCIS:ニューオーリンズ』

(c)MMXVIII CBS Studios Inc. All Rights Reserved.