「スター・ウォーズ」シリーズのルーク・スカイウォーカー役として知られる俳優のマーク・ハミルが、7月19日(金)公開の映画『チャイルド・プレイ』にて、チャッキーの声を担当することが明らかになった。

チャッキーとは、死に際の殺人鬼がブードゥー教の秘術で魂を人形に移して復活し、人々を恐怖のどん底に叩き落とそうとするグッドガイ人形のこと。カルト的人気を博したことで、シリーズは第7弾まで制作され、今後もテレビシリーズが控えている。

カリフォルニア州アナハイムで開催されたワンダーコンで解禁されたビデオを通じて、リメイク版チャッキーの声を担当したことがハミル自身によって発表された。元々、ハミルから事前に重大なアナウンスがあると告知されていたが、ルーク役として知られる俳優だけに、「スター・ウォーズ」絡みの発表があると思われていた。

だが、解禁されたビデオでは、「君たちがこれまで見たことのないチャッキーを目撃することになる」とチャッキーの声を担当したことへの興奮を隠すことなく、「チャッキーは単なるおもちゃじゃない。ベストフレンドだ」とハミルは聴衆に語りかけた。

ルーク役のイメージが強過ぎるハミル。とはいえ、これまでにも「バットマン」のアニメシリーズではジョーカーを、90年代の「スパイダーマン」のアニメシリーズではホブゴブリンという名だたるヴィランたちの声優として活躍してきた。

It’s official, your friend till the end, CHUCKY, will be voiced by the LEGENDARY @hamillhimself! Watch this special announcement from the man himself, and see Child’s Play in theaters on June 21. #ChildsPlayMovie #WonderCon pic.twitter.com/0s5Wa20ZlP

- Child's Play Movie (@ChildsPlayMovie) 2019年3月31日