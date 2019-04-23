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It¡Çs official, your friend till the end, CHUCKY, will be voiced by the LEGENDARY @hamillhimself! Watch this special announcement from the man himself, and see Child¡Çs Play in theaters on June 21. #ChildsPlayMovie #WonderCon pic.twitter.com/0s5Wa20ZlP
- Child's Play Movie (@ChildsPlayMovie) 2019Ç¯3·î31Æü
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(C)2019 Orion Releasing LLC. All Rights Reserved. CHILD¡ÇS PLAY is a trademark of Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.
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