Âè1°Ì¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡ÙÀè½µ¸ø³«±Ç²è ½é½µÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°TOP5¡Ê2019Ç¯4·îÂè3½µ¡Ë
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î±Ç²è¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö±Ç²è¥é¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Æâ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿2019Ç¯4·îÂè3½µ¸ø³«ºîÉÊ¤Î½µËö¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥° TOP5¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1°Ì¡§¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù64.2 %
»þ¤Ïµª¸µÁ°¡¢Ãæ¹ñ½Õ½©Àï¹ñ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Âç¾·³¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤¯ÀïºÒ¸É»ù¤Î¾¯Ç¯¡¦¿®¤È¡¢Ãæ²ÚÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤²¦¡¦嬴À¯¡Ê¸å¤Î¿Á¤Î»Ï¹ÄÄë¡Ë¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯Ì¡²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¡Ê¸¶¿Áµ×¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¿®¡Ê¤·¤ó¡ËÌò¤Ë»³粼¸¿Í¤ò·Þ¤¨¡¢嬴À¯¡Ê¤¨¤¤¤»¤¤¡ËÌò¤ËµÈÂôÎ¼¡¢ÍÌÃ¼ÏÂ¡Ê¤è¤¦¤¿¤ó¤ï¡ËÌò¤ËÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢²ÏÎ»ìº¡Ê¤«¤ê¤ç¤¦¤Æ¤ó¡ËÌò¤Ë¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¾·³¡¦²¦µ³¡Ê¤ª¤¦¤¡ËÌò¤ËÂçÂô¤¿¤«¤ª¤é¤¬½¸·ë¡£´ÆÆÄ¤ò¡Ø¤¤¤Ì¤ä¤·¤¡Ù¡ØBLEACH¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëº´Æ£¿®²ð¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¢¨¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¡ÖÂ³ÊÔ´õË¾¡Á¡ª¡ª ²¦µ³¾·³¤á¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¯¤é¤¤ÁÔÂç¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë´¶¡£¡×¡ÖÆüËÜ±Ç²è¤â¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤«¡ª ¤È»×¤ï¤»¤ëÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥óÂçºî¡×¡Ê±Ç²è¥é¥ó¥É¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼È´¿è¡Ë
Âè2°Ì¡§¡Ø¥·¥ã¥¶¥à!¡Ù20.9 %
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ç¤Ô¤Á¤Ô¤Á¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Î¥ª¥Ã¥µ¥ó¥ë¥Ã¥¯¡ª¤À¤¬Ãæ¿È¤Ï¡¢°¥Î¥êÁ´³«¤Î¥³¥É¥â¡ª¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥³¥ß±Ç²è»Ë¾å½é¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡£¼ç¿Í¸ø¥·¥ã¥¶¥à¤ò¡¢TV¡ÖCHUCK¡¿¥Á¥ã¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¶¥Ã¥«¥ê¡¼¡¦¥ê¡¼¥ô¥¡¥¤¤¬Ê±¤·¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥È¥½¥óÌò¤Ë¥¢¥Ã¥·¥ã¡¼¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¢°Ìò¤ÎDr.¥·¥ô¥¡¥ÊÌò¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¡¢¥Ó¥ê¡¼¤Î¿ÆÍ§¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÇ®Îõ¤Ê¿òÇÒ¼Ô¥Õ¥ì¥Ç¥£Ìò¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥¶¡¼¤¬Ê±¤¹¤ë¡£
¿áÂØ´Æ½¤¡¦±é½Ð¤ò±Ç²è¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¶äº²¡Ù¤ÎÊ¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¼¤ò¿ûÅÄ¾Úö¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¡¢»Ò°ÂÉð¿Í¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ¡¢½ïÊý·ÃÈþ¡¢ºå¸ýÂç½õ¡¢Ê¿Ìî°½¤é¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¢¨¡Ø¥·¥ã¥¶¥à!¡Ù¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÏÂç¿Í¡¢Ãæ¿È¤Ï»Ò¶¡¤Ã¤Æ¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡ª¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥Í¥¿ËþºÜ¡£¡×¡ÖDC¤ÎÎò»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê¶â»úÅã¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡ªDC¥ì¥¬¥·¡¼¤Î½¸ÂçÀ®¡ª¡×¡Ê±Ç²è¥é¥ó¥É¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼È´¿è¡Ë
Âè3°Ì¡§¡Ø±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¿·º§Î¹¹Ô¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó ¡Á¼º¤ï¤ì¤¿¤Ò¤í¤·¡Á¡Ù6.4 %
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î¿·º§Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤àÌî¸¶°ì²È¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¥â¡¼¥ì¥Ä¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¤ÊÂçËÁ¸±¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£Ææ¤Î²¾ÌÌÂ²¤ËÚ¼¤ï¤ì¤¿¤Ò¤í¤·¡ª¡È¤Ò¤í¤·¡á¤ªÊõ¤Î¥«¥®¡É¡ª¡©²¾ÌÌÂ²¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¡¢Ìî¸¶°ì²È¤Ë¤è¤ë»°¤ÄÇÃ¤Î¡È¤Ò¤í¤·ÁèÃ¥Àï¡É¤¬ËÖÈ¯¡ª¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤Î¤ª¥Ð¥«¥Ñ¥ï¡¼¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¡£
¢¨¡Ø±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¿·º§Î¹¹Ô¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó ¡Á¼º¤ï¤ì¤¿¤Ò¤í¤·¡Á¡Ù¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¼çÂê²Î¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡ª ÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤Ç¥°¥Ã¤ÈÍè¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ê±Ç²è¥é¥ó¥É¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼È´¿è¡Ë
Âè4°Ì¡§¡Ø·à¾ìÈÇ ¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡ÁÀÀ¤¤¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡Á¡Ù2.9 %
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î´°Á´¿·ºî·à¾ìÈÇ¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦²«Á°µ×Èþ»Ò¤Î³èÌö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¢¨¡Ø·à¾ìÈÇ ¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡ÁÀÀ¤¤¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡Á¡Ù¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¡Ö¤¼¤ÒÎÉ¤¤²»¶Á¤Î±Ç²è´Û¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¢ö¡×¡Ö2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ×Èþ»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ã¤×¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¡£¡×¡Ö3´ü¤¬¤¢¤ë¤È´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡×¡Ê±Ç²è¥é¥ó¥É¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼È´¿è¡Ë
Âè5°Ì¡§¡Ø°¦¤¬¤Ê¤ó¤À¡Ù2.6 %
¡ÖÈ¬ÆüÌÜ¤ÎÀæ¡×¡Ö»æ¤Î·î¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî²È¡¦³ÑÅÄ¸÷Âå¤¬2006Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Îø°¦¾®Àâ¤òº£ÀôÎÏºÈ´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£´ß°æ¤æ¤¤Î¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢¿¼ÀîËã°á¡¢¼ãÍÕÎµÌé¡¢ÊÒ²¬Îé»Ò¡¢Åû°æ¿¿Íý»Ò¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤é¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Í»¡¤¹¤ë¡¢²Ä¾Ð¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¢¨¡Ø°¦¤¬¤Ê¤ó¤À¡Ù¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¡ÖÌò¼Ô¤µ¤ó¤äÀ½ºî¿Ø¤ÎÃúÇ«¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤ò´¶¤¸¤ë±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡Ö°¦¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¤ó¤À¡£¡×¡Ö¿ÆÍ§Ìò¤Î¿¼ÀîËã°á¤µ¤ó¤¬½÷Í¥¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê±Ç²è¥é¥ó¥É¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼È´¿è¡Ë
¡Ú±Ç²è¥é¥ó¥É ½é½µÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
2019Ç¯4·îÂè3½µ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó³«»ÏÆü¤«¤é2019Ç¯4·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¡Ê¢¨1¡Ë¤ò½¸·×¤·¡¢Í½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¤Î³ä¹ç¡Ê¢¨2¡Ë¤¬¹â¤¤ºîÉÊ¤«¤é½ç¤Ë¡Ö±Ç²è¥é¥ó¥É ½µËöÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡§Í½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤È¤Ï¡¢±Ç²è¥é¥ó¥É¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¾å±Ç»þ´Ö¤«¤é³Æ·à¾ì¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿²ó¿ô¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡§Í½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹³ä¹ç¤È¤Ï¡¢2019Ç¯4·îÂè3½µ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿³ÆºîÉÊ¤ÎÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤ò¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Á´ºîÉÊ¤ÎÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤Î¹ç·×¤Ç³ä¤Ã¤¿¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2019Ç¯4·îÂè3½µ¸ø³«¤ÎÁ´ºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢TOP5¤òÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±ÇºîÉÊ¤ÏËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É