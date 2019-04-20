¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÇã¤¤·èÄê¡ª¥¥ã¥é¥á¥ë¡¢ºÇÃæ¡¢¥«¥¹¥Æ¥é¡Ä¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤âÂçËþÂ¤ÊÌÃ²Û4Áª
¾åÉÊ¤«¤ÄÍ·¤Ó¿´¤Î¸ú¤¤¤¿ÌÃ²Û¤¿¤Á¤Ï¡¢¥³¥³¥í¤â¤ªÊ¢¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.¡Ò¤ªÃã¤Î²Û¤µ¤¤¤µ¤¤¡Ó¤Î¡Ö¶ì³Ú¤Ò¤ç¤¦ Î³¤¢¤ó¡¦Çò¤¢¤ó¡×¥µ¥¯¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¤¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óºÇÃæ¡£¡¿Ê¼¸Ë
¤Û¤¦¤¸ÃãÉ÷Ì£¤ÎÈé¤Ë¤¢¤ó¤³¤òÆþ¤ì¤Æ³Ú¤·¤àºÇÃæ¡£ßäÀù¤·¤¿¤Æ¤Î¹á¤ê¹â¤¤ÃãÍÕ¤ò»È¤¦¤Î¤¬¿®¾ò¡£¡ÖºÇÃæ¤Î½Â¤ß¤¬¤¢¤ó¤³¤ò°ú¤Äù¤á¤Þ¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¤Û¤¦¤¸Ãã¤È¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×¡£
¡Ò¤ªÃã¤Î²Û¤µ¤¤¤µ¤¤¡Ó
¢£0798-31-0345
¡ÊHanako1170¹æ·ÇºÜ¡¿photo : Naoki Seo text : Asami Kumasaka edit : Seika Yajima¡Ë
2.ÌÜ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¥«¥¹¥Æ¥é¤Î¿÷²Û»Ò¡£¡Ò¾¾²§¸®¡Ó¤Î¡ÖÅí¥«¥¹¥Æ¥é¡×¡¿Ä¹ºê
¡ÖÄ¹ºê¤Ç¤ÏÅí¤ÎÀá¶ç¤ÎÄêÈÖ¤Î¤ª²Û»Ò¤À¤½¤¦¡£¥«¥¹¥Æ¥é¤Ë¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¡Ê¤¹¤êÌª¡Ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤ÎÅí¡£¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Ä¹ºê¥«¥¹¥Æ¥é¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿Åí·Á¤Î¤ª²Û»Ò¡£º£¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·Ä»ö¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£Ä¾·ÂÌó9Ñ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¡£
¡Ò¾¾²§¸®¡Ó
¢£0120-150-750
¡ÊHanako1170¹æ·ÇºÜ¡¿photo : Takafumi Matsumura styling : Hiroko Takenaka
text : Naomi Yokoyama edit : Seika Yajima¡Ë
3.°ìÎØ¤Îé¬é¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿²ÄÎù¤Ê¡ÒNUMBER SUGAR¡Ó¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¿ÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°
ÌµÅº²Ã¤Î¼êºî¤ê¥¥ã¥é¥á¥ë¡£Êñ¤ß»æ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¿ô»ú¤´¤È¤Ë°ã¤¦¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ð¥é¤Î¼ê²¡¤·¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤âÂç¿Íµ¤¡£
¡ÒNUMBER SUGAR¡Ó
¢£03-6427-3334
¡ÊHanako1167¹æ·ÇºÜ¡¿photo¡§Naoki Seo styling¡§Yui Otani text¡§Momoka Oba direction¡§Takahiro Shibata¡Ë
4.¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¹âµ®¤Ê¡ÒÀ¾ÍÎ²Û»Ò ¤·¤í¤¿¤¨¡Ó¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¿ÀÖºä¸«Éí
1976Ç¯ÁÏ¶È¡£´ÇÈÄ¤Î¡Ö¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×260±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¥³¥¯¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡£¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ÎÃæ¤ËÀø¤à¹âµé´¶¤Ë¡¢Ì¥Î»¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥óÂ¿¿ô¡£
¡ÒÀ¾ÍÎ²Û»Ò ¤·¤í¤¿¤¨¡Ó
¢£ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä4-1-4¡¡
¢£03-3586-9039
¢£10¡§30¡Á19¡§00LO¡Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï10¡§30¡Á20¡§30¡¢½Ë¡Á19¡§30 ¡Ë¡¡ÆüµÙ¡¡
¢£35ÀÊ¡¿Ê¬±ì
¡ÊHanako1150¹æ·ÇºÜ¡¿photo : Tetsuo Kashiwada (KiKi inc.) text & edit : Eri Tomoi¡Ë