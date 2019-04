♥マカロン ピスタチオ

【マクドナルド/モデルプレス】マクドナルドの専任バリスタが「本格カフェコーヒー」を提供するコーナー“McCafe by Barista”( マックカフェ バイバリスタ)併設店舗では、「マカロン カフェセット」を、2019年4月24日(水)から期間限定で販売する。ピスタチオは、昨年4月からレギュラー販売している「マカロン」シリーズのバニラ、チョコレート、ラズベリーに続く新フレーバー。食感と香りを楽しめるサクッとしたマカロン生地に、ピスタチオパウダーを使ったピスタチオクリームをサンドした、一口食べるとピスタチオの優しい風味とナッツ感を感じられる一品。“McCafe by Barista”自慢のカフェラテやカプチーノとも相性抜群だ。(modelpress編集部)販売期間:2019年4月24日(水)から期間限定販売エリア:全国の“McCafe by Barista”併設マクドナルド店舗販売時間:“McCafe by Barista”営業時間中(営業時間は店舗によって異なる)情報:日本マクドナルド【Not Sponsored 記事】