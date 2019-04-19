ÊÒ´óÎÃÂÀ¡ß¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬W¼ç±é¡¢¶¦±é¤ËâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¡¤ß¤¤â¤Èô¥¡Ö¸áÁ°0»þ¡¢¥¥¹¤·¤ËÍè¤Æ¤è¡×¼Â¼Ì±Ç²è²½
¤ß¤¤â¤Èô¥¤Î¸¶ºî¡Ö¸áÁ°0»þ¡¢¥¥¹¤·¤ËÍè¤Æ¤è¡×¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£ÊÒ´óÎÃÂÀ¡ÊGENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡ß¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÎW¼ç±é¡¢¶¦±é¤ËâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤ò·Þ¤¨¡¢2019Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
ÉÔµà¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ö¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ÂçÉÙ¹ë¤È¾«ÉØ¤ÎÂ«¤Î´Ö¤ÎµÙ²Ë¡£¡Ö¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ò¥ë¤ÎÎø¿Í¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Âç½÷Í¥¤Èºã¤¨¤Ê¤¤½ñÅ¹°÷¤Î¿ÈÊ¬°ã¤¤¤ÎÂçÎø°¦¡£¡È³Êº¹Îø¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¿¤Á¤òÌ´¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2019Ç¯Åß¡¢¿·¤·¤¤¡È³Êº¹Îø¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤È°ìÈÌJK¤ÎÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ÎÎø¡£½»¤àÀ¤³¦¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦2¿Í¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¡£
¸¶ºî¤Ï¡¢¡ÖÊÌºý¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÂç¿Íµ¤Ï¢ºÜÃæ¤Ç¡¢Ã±¹ÔËÜ¡ÊÅÅ»Ò½ñÀÒ´Þ¤à¡Ë¤ÏÎß·×260ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢±ÇÁü²½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡¢¤ß¤¤â¤Èô¥¤ÎÆ±Ì¾¾¯½÷¤Þ¤ó¤¬¡£¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡¦°½À¥ÉöÌò¤Ë¤Ï¡¢GENERATIONS from EXILE TRIBE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢ÊÒ´óÎÃÂÀ¡£ÆüÆà¡¹Ìò¤Ë¤Ï¥Æ¥£¡¼¥ó½÷»Ò¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¡£ÆüÆà¡¹¤ò¶á¤¯¤Ç¤¸¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÄÆëÀ÷¡¢ÉÍÊÕ¾´Ìò¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤«¤éÏÃÂêÊ¨Æ¤ÎÃíÌÜ³ô¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÒ´óÎÃÂÀ ¥³¥á¥ó¥È
¥¹¥¿¡¼¤È½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÎø¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½³¦¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¤¹¤´¤¯¥ê¥¢¥ë¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËËÍ¼«¿È¤¬°ìÈÖ¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Þ¸½ºß¤Î"ÊÒ´óÎÃÂÀ"¤È¤·¤Æ¤Î¡¢Æü¡¹¤Î¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤âÌò¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éö¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤â¤¢¤ê²Ä°¦¤µ¤â¤¢¤ê¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¿ÍÄ¤µ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦1ÈÖ¥º¥ë¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºÇÂç¸Â¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤È¤Ï½é¶¦±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Éö¤¬ÆüÆà¡¹¤Î¤³¤È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤Ë¶½Ì£¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÎø°¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤ÆÄº¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤É¤ÎÌò¤È¤â°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤òÉö¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¿·¾ë´ÆÆÄ¤Î¤â¤ÈÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜ´ÄÆà ¥³¥á¥ó¥È
JK¤Î´Õ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÆüÆà¡¹¤Ï¡¢¼Â¤ÏÌÑÁÛ²È¤Ê¤à¤Ã¤Ä¤ê¤ÇÌ´¸«¤¬¤Á¤Ê½÷¤Î»Ò¡£¸¶ºî¼Ô¤Î¤ß¤¤â¤ÈÀèÀ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤È¤â¤ÈÇÒ¸«¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤ÏÌµ¤¤À³Ê¤äÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¤¤¿»þ¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ ÆüÆà¡¹¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤À¤±¤É¤à¤Ã¤Ä¤ê¤ÊÉôÊ¬¤Ï¸¶ºîÆ±ÍÍ¡¢½Ð¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÒ´óÎÃÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢°½À¥¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¡¼´¶¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¶¦±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢°½À¥¤µ¤ó¤ÈÆüÆà¡¹¤Î´Ø·¸¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤·¤¤À³Ê¤ÎÆüÆà¡¹¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë²¦Æ»¤ÎÎø°¦±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ëº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ ¥³¥á¥ó¥È
°ìÅÙ¤ÏÌÑÁÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·ÝÇ½¿Í¤È¤ÎÎø°¦¡¢¤½¤·¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤¹¤ëÍÄÆëÀ÷¤äÆ±µéÀ¸¤È¤ÎÎø°¦¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤òÅ·Çé¤Ë³Ý¤±¤¿Âêºà¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤ÇÎø°¦·Ï¤ÎÌ¡²è¤ò¤½¤ì¤Û¤ÉÆÉ¤ó¤À»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÆü¤ÇÁ´´¬ÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¸¶ºî¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÆüÆà¡¹¤ÎÂ¦¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÆüÆà¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¯Ê¬¤«¤ê¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÆüÆà¡¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¤¾´¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆüÆà¡¹¤ËÎø¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÒ´óÎÃÂÀ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°½À¥Éö¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾´Ìò¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÆó¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§¿·¾ëµ£É§ ¥³¥á¥ó¥È
·ÝÇ½¿Í¤È°ìÈÌ½÷»Ò¹âÀ¸¤È¤ÎÎø°¦¡¢¤³¤ì¤ÏÃ¯¤·¤â½÷À¤¬Ì´¸«¤ë±Ê±ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï¶Ë¤á¤Æ²¦Æ»¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤é¤á¤¤¬Âô»³µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÒ´óÎÃÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤ÏÉö¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¶á¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¬¤«¤ëÌòºî¤ê¤â¤¢¤ì¤Ð¶á¤¤¤«¤é¤³¤½µÕ¤ËÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÊÉ¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¤¡¢°ìÊâ¤Å¤ÄÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯ÊÒ´ó¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢·è¤·¤ÆºÍÇ½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ë»ö¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶ºî¤ÎÉö¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢Èþ¾¯½÷¤Ç¤¹¤¬±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¼Çµï¤äÊÑ´é¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤ÎÆüÆà¡¹¤âÍ¥ÅùÀ¸¤Ç¤¹¤¬¼Â¤ÏÌÑÁÛ¹¥¤¡¢¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ê¤é³è¤³è¤¤È±é¤¸¤ÆÄº¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åù¿ÈÂç¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¸«¤¿»ö¤¬Ìµ¤¤¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤µ¤ó¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¿¿¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°ìÅÓ¤ËÍÄÆëÀ÷¤ò»Ù¤¨¤ë¾´¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦Ìò¤ÏÂçÊÑ¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯Èà¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Æ´¤ì¤È¡¢Îø¤ò¤¹¤ë´î¤Ó¡¢¤½¤·¤ÆÎø¤òÃÎ¤Ã¤¿ÄË¤ß¤äÀ®Ä¹¤òºÇ¹â¤Ë¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤ËÉÁ¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤ò¤ß¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¸¶ºî¡§¤ß¤¤â¤Èô¥ ¥³¥á¥ó¥È
0¥¥¹¤Ï¼Â¼Ì²½¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÅÙ¡¹¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤ÎÇ®°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤°¤ë¤°¤ë¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ÆÃÎ·ÃÇ®¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂé¸ïÌ£¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëÊõÀÐÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¤è¤êßê¤á¤¤òÁý¤·¤¿ºîÉÊ¤òÂô»³¤Î¿Í¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¸Ä¿ÍÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï0¥¥¹¤Î¡ÖÌ´¤ÎÀ¤³¦¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ç²è¤È¤Ï¹¥¤¤¹¤®¤ë¤¬¸Î¤ËÀ»°è¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÀ½ºî¤¹¤ëÊý¡¹¤Ë¤ÏºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ë¤Ï»ä¤Î¡¢ÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±Ç²è¤È¤¤¤¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÌ´¤¬¹¤¬¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤À¤È½ã¿è¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÒ´ó¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¡¼À¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÎÎï¤·¤µ¤Ç¡Ê°ìÈÌ¿Í¤ÎÌò¤Ê¤Î¤Ë²èÌÌ¤Ë¤Ç¤ë¤¿¤Ó¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤éº¤¤ê¤Þ¤¹¤¬¡ËÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë»°¼¡¸µ¤Î¥¥å¡¼¥È¤ÊÀ¤³¦¤òÂÎ¸³½ÐÍè¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ø¸áÁ°0»þ¡¢¥¥¹¤·¤ËÍè¤Æ¤è¡Ù¤Ï2019Ç¯12·î¤ËÁ´¹ñ¸ø³«
(C)2019±Ç²è¡Ø¸áÁ°0»þ¡¢¥¥¹¤·¤ËÍè¤Æ¤è¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É