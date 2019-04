フラッシュとアローが入れ替わる!?『エルスワールド 最強ヒーロー外伝』8月21日（水）ブルーレイ＆DVDリリース

『ARROW / アロー』『THE FLASH / フラッシュ』『SUPERGIRL / スーパーガール』に登場するDCのスーパーヒーローが集結する巨大クロスオーバー第3弾『エルスワールド 最強ヒーロー外伝』のブルーレイ&DVDが8月21日(水)よりリリースとなる。

【関連記事】アローバース誕生は『ヤング・スーパーマン』無しには語れない! 知るほどに見るほどに面白いクロスオーバーの魅力

第1弾『インベージョン! 最強ヒーロー外伝』、第2弾『クライシス・オン・アースX 最強ヒーロー外伝』に続く大ヒットシリーズの最新作は、エルスワールド(もしもの世界)が舞台となり、バリー・アレン(フラッシュ)とオリバー・クイーン(グリーンアロー)の体が入れ替わってしまうという驚きの展開! そしてスーパーガールに加えて、スーパーマンやロイス・レインがクロスオーバーに初参戦する。

さらに本作をもってDCワールドの世界に満を持して登場するのが、バットウーマン。2019年中に全米で主役ドラマがスタートする注目のキャラクターを、本作で一足先に見ることができる。演じるのは、『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』のステラ・カーリン役で知られるルビー・ローズ。

本作はなんと約45分の豪華映像特典付き。ちなみに、このクロスオーバーシリーズの大ヒットを受けて3作目にしてついに初のブルーレイ化が実現した。

■商品情報

<セル>

8月21日(水)発売

ブルーレイ...2381円+税/DVD...1429円+税

<レンタル>

同日よりDVDレンタル開始

<デジタル>

同日よりセル&レンタル配信開始

【収録エピソード】

エルスワールド パート1(『THE FLASH / フラッシュ<フィフス・シーズン>』第9話)

エルスワールド パート2(『ARROW / アロー<セブンス・シーズン>』第9話)

エルスワールド パート3(『SUPERGIRL / スーパーガール<フォース・シーズン>』第9話)

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:『エルスワールド 最強ヒーロー外伝』

THE FLASH™, ARROW™, SUPERGIRL™ and all pre-existing characters and elements TM and ©DC Comics.©2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.