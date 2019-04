『X-MEN』のTVドラマシリーズ『The Gifted』シーズン2が、6月11日（火）より日本最速放送！

映画『X-MEN』を手掛けたブライアン・シンガー製作総指揮のもと、マーベルが贈る『X-MEN』のTVドラマシリーズ『The Gifted ザ・ギフテッド』。米国で今年2月に放送終了したばかりの最新シーズンが、6月11日(火)よりFOXチャンネルにて日本最速放送となる。

息子アンディがミュータント(突然変異体)であると判明したその日からストラッカー一家の生活が一変。ミュータントを捕えようとする政府機関から追われることに。必死に子どもたちを守ろうと戦う両親の姿とその家族愛、そしてミュータント同士の絆を映画さながらの迫力で描くSFヒューマンドラマ。

シーズン2では、ついにミュータント同士の全面戦争が勃発。ストラッカー一家は、人間との共存を目指す「地下組織」と力を合わせ政府機関センチネル・サービスと対立する一方、人類を滅ぼす計画を立てる「インナーサークル」とも戦うことに。しかし、「地下組織」は反ミュータント市民からの襲撃を受け、壊滅状態に...。さらに、アンディは「インナーサークル」の仲間になるべく、ポラリスたちとともに地下組織を去ることを決意する。

スティーヴン・モイヤー(リード・ストラッカー役)、エイミー・アッカー(ケイトリン・ストラッカー役)、ナタリー・アリン・リンド(ローレン・ストラッカー役)、パーシー・ハインズ・ホワイト(アンディ・ストラッカー役)、エマ・デュモン(ポラリス/ローナ・デイン役)、ジェイミー・チャン(ジェイミー・チャン役)をはじめとするキャストに加え、今シーズンより『Empire 成功の代償』のアニカ・カルフーン役で知られるグレース・バイヤーズが、「インナーサークル」のリーダー、リーヴァ役でレギュラー出演する。自分の信念を貫くためには非情な暴力をも厭わない冷酷な女性存在感たっぷりに演じる姿に注目だ。

■『The Gifted』シーズン2 放送情報

FOXチャンネルにて

6月11日(火)より日本初放送スタート

[二カ国語版] 毎週火曜23:00-24:00

[字幕版] 毎週水曜24:00-25:00

Photo:『The Gifted』シーズン2

(c) 2018-2019 Fox and its related entities. All rights reserved. MARVEL TM & (c) 2017 MARVEL