【動画】『グッド・ドクター2 名医の条件』インタビュー《2》フレディ・ハイモア「ショーンを描くことが重要だった」

本日4月18日(木)よりWOWOWプライムにてついに放送がスタートする『グッド・ドクター2 名医の条件』。主人公ショーンを演じるフレディ・ハイモアのインタビュー映像を、当サイト独占でご紹介。

本作は、『Dr.HOUSE ―ドクター・ハウス―』のデイヴィッド・ショアが製作総指揮を務め、サヴァン症候群で天才的記憶力と空間認識能力をもつ若手外科医ショーン・マーフィーが、仲間とともにドクターとして成長していく全米で大ヒットのヒューマンメディカルドラマ。

映画『チャーリーとチョコレート工場』や『ネバーランド』などで名子役として活躍し、サスペンスドラマ『ベイツ・モーテル』で殺人鬼に変貌していく青年の怪演が高く評価されたフレディ。本作でも好演し、ゴールデン・グローブ賞にノミネートされている。

シーズン2の見どころなどユーモアたっぷりに話してくれた《Part1》に引き続き、シーズン1からショーンはどのように成長&変化したのか、そして役作りなど製作の舞台裏について語った。

■フレディ・ハイモアのインタビュー映像《2》



徹底的に下調べをしたというフレディ。これまでの俳優人生においてショーンを演じることは素晴らしい機会だったと話す本作は、シーズン3にも続く。そして、今シーズンついにプロデューサーに名を連ねるダニエル・デイ・キム(『HAWAII FIVE-0』)が本編に登場する。

■『グッド・ドクター2 名医の条件』放送情報

WOWOWプライムにて

4月18日(木)スタート(全18話)[第1話無料放送]

毎週木曜 夜11:00 [二][字]

毎週金曜 夜10:00 [字]

Photo:フレディ・ハイモア『グッド・ドクター2 名医の条件』

(c) 2018, 2019 Sony Pictures Television Inc. and Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.