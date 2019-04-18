GWは「ずっと俺のターン!!!」 TVアニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』 AbemaTV初登場 5月1日深夜0時から一挙配信
AbemaTVは、「みんなのアニメチャンネル」において、5月1日深夜0時よりTVアニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』の一挙配信を行うことを4月18日、発表した。また、臨時チャンネル「みんなのアニメ3」チャンネルを立ち上げ、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』専用チャンネルとして全224話をノンストップで一挙配信することも、あわせて発表した。
『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』は、高橋和希の漫画『遊☆戯☆王』を原作としたアニメーション作品。カードゲーム「デュエルモンスターズ」によるバトルと友情の物語が描かれており、主人公・武藤遊戯をはじめ、城之内克也、海馬瀬人、獏良了、マリクなど個性豊かな決闘者（デュエリスト）たちが大きな人気を呼んだ。
今回の一挙配信は、5月1日の深夜0時から、7日の夜11時30分まで。“忙しい人向け”全次回予告集に始まり、本編全224話を約168時間にわたり、ノンストップで配信する。
■「みんなのアニメ3チャンネル」/『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』一挙配信 概要
＜配信日時＆番組URL＞
配信日時：2019年5月1日（水）深夜0時〜5月7日（火）夜11時30分
配信チャンネル：みんなのアニメ3チャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime3/slots/C6uwckbz6Ggytj
※配信後、Abemaビデオで1週間無料視聴可能■“忙しい人向け”全次回予告集
本編開始直前の5月1日深夜0時より、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』のすべてがわかる全次回予告集”を配信。
『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』は、高橋和希の漫画『遊☆戯☆王』を原作としたアニメーション作品。カードゲーム「デュエルモンスターズ」によるバトルと友情の物語が描かれており、主人公・武藤遊戯をはじめ、城之内克也、海馬瀬人、獏良了、マリクなど個性豊かな決闘者（デュエリスト）たちが大きな人気を呼んだ。
今回の一挙配信は、5月1日の深夜0時から、7日の夜11時30分まで。“忙しい人向け”全次回予告集に始まり、本編全224話を約168時間にわたり、ノンストップで配信する。
■「みんなのアニメ3チャンネル」/『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』一挙配信 概要
（C）高橋和希 スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・ＮＡＳ
＜配信日時＆番組URL＞
配信日時：2019年5月1日（水）深夜0時〜5月7日（火）夜11時30分
配信チャンネル：みんなのアニメ3チャンネル
配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime3/slots/C6uwckbz6Ggytj
※配信後、Abemaビデオで1週間無料視聴可能■“忙しい人向け”全次回予告集
本編開始直前の5月1日深夜0時より、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』のすべてがわかる全次回予告集”を配信。