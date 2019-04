『ゲーム・オブ・スローンズ』最終章第1話、最高視聴率を打ち出す！

シリーズファイナルとなる第八章の放送がついにスタートした大ヒット大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』。米HBOで現地4月14日(日)に放送された第八章の第1話「Winterfell(原題)」が、歴代視聴率の記録を更新したことが明らかになった。米Hollywood Reporterなど複数のメディアが報じている。

同話のアメリカでの視聴者数は1740万人で、これでまでの最高視聴者数だった第七章のシーズンフィナーレの1650万人を更に超える数字となった。その1740万人のうち、初回放送視聴者数は1180万人。加入者が急増しているHBO Nowでのオンデマンド視聴にいたっては約50パーセントの増加数となった。初回放送の結果とはいえ、シーズンごとに視聴率を伸ばしてきた以下の結果から見ても、この最終シーズンでの視聴率が今後更に伸びていくことは明らかだ。

同作の各シーズン第1話の初回放送視聴者数は、今の結果からは信じ難いが、第一章が252万人、第二章は380万人、第三章は470万人、第四章は684万人、第五章は688万人、そして第六章は769万人、第七章は1026万人と徐々に増加していった。第一章第1話をリアルタイムでなく配信サービスなどで視聴した人の数を合計すると、一気に930万人に増加。それ以降の各1話目の視聴者数は、第二章で1160万人、第三章は1440万人、第四章は1910万人、第五章は2020万人、第六章は2570万人、そして第七章は3280万人にも及んだ。これは、同作の評判を聞いてから、後から追いかけて視聴をした人がいかに多いかを表している。

シーズンを追うごとに圧倒的な記録を打ち出し続けている『ゲーム・オブ・スローンズ』。このままフィナーレまで更に視聴者を釘付けにしていくことだろう。

最終話は米国時間5月19日(日)に放送予定。『ゲーム・オブ・スローンズ』第八章は、BS10 スターチャンネルにて毎週月曜日に世界同時放送中。(海外ドラマNAVI)

