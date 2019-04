【動画】『グッド・ドクター2 名医の条件』インタビュー《1》フレディ・ハイモア「チャンスをもらえてラッキーだったね」

いよいよ4月18日(木)よりWOWOWプライムにて放送がスタートする『グッド・ドクター2 名医の条件』。主人公ショーンを演じるフレディ・ハイモアのインタビュー映像を、当サイト独占でご紹介。

本作は、『Dr.HOUSE ―ドクター・ハウス―』のデイヴィッド・ショアが製作総指揮を務め、サヴァン症候群を抱えながらも、天才的記憶力と空間認識能力をもつ若手外科医ショーン・マーフィーが、仲間とともにドクターとして成長していく全米で大ヒットのヒューマンメディカルドラマ。

映画『チャーリーとチョコレート工場』や『ネバーランド』などで名子役として活躍し、サスペンスドラマ『ベイツ・モーテル』で殺人鬼に変貌していく青年の怪演が高く評価されたフレディ。本作でも好演し、ゴールデン・グローブ賞にノミネートされている。

そんな彼が、今シーズン第1話「別れと再会」で脚本を、第15話「Risk and Reward(原題)」では監督を務めることになったきっかけなど、シーズン2の見どころを語った。

■フレディ・ハイモアのインタビュー映像《1》



周囲から医師としての能力を疑われるも、類いまれなる才能を発揮し徐々に信頼を得ていくショーンの物語であると語るフレディ。すでにシーズン3の製作も決まっており、膨大な医学の知識を駆使して大病院に新風を吹き込む今後の彼の成長が見逃せない『グッド・ドクター 名医の条件』新シーズン。『グッド・ドクター 名医の条件』の視聴記録やレビューは、海外ドラマNAVI作品データベースをチェック!

■『グッド・ドクター2 名医の条件』放送情報

WOWOWプライムにて

4月18日(木)スタート(全18話)[第1話無料放送]

毎週木曜 夜11:00 [二][字]

毎週金曜 夜10:00 [字]

公式サイトはこちら

フレディ・ハイモアのインタビュー《Part2》もお楽しみに!(海外ドラマNAVI)

Photo:フレディ・ハイモア『グッド・ドクター2 名医の条件』

(c) 2018 Sony Pictures Television Inc. and Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.