インド南部のタミル・ナードゥ州チェンナイのMadras高等裁判所は2019年4月3日、「ポルノと暴力を助長する」という理由でショートムービー撮影・共有アプリである「 TikTok 」の配信を禁止する暫定命令を下しました。これを受けて、Googleは既にGoogle PlayストアからTikTokのページを削除して配信を停止したと報じられています。Google blocks Chinese app TikTok in India after court order - Reutershttps://www.reuters.com/article/us-tiktok-india-court/google-blocks-chinese-app-tiktok-in-india-after-court-order-idUSKCN1RS1HTGoogle blocks TikTok in India following court order - The Vergehttps://www.theverge.com/2019/4/16/18411013/tiktok-india-google-play-block-apple-app-store-bytedanceApple pressured to pull viral TikTok video app in India - 9to5Machttps://9to5mac.com/2019/04/16/apple-tiktok-removal-idnia/アプリ分析会社のSensor Towerによると、Tiktokはインドで2億4000万回以上ダウンロードされたとのことで、2019年1月だけでも3000万人以上がインストールしたそうです。TikTokで共有されているムービーのほとんどが、インドで人気のある映画業界に関する映像やジョークが多く、また若者のダンスムービーも人気があるそうです。by Pabak Sarkarしかし、ムービーの中にはわいせつな内容のもの、あるいは暴力を助長するような内容のものも含まれていて、これに対して情報技術担当大臣であるM. Manikandan氏はロイター通信の取材に対して「耐え難い」とコメント。さらに2019年2月には「10代の若者の間で文化的劣化が拡大している」と発言し、TikTokを取り締まるべきだと述べました。また、インド人民党の政治家からも禁止を求める声が出ていました。2019年4月3日に下された「TikTokの配信を禁止する」というMadras高等裁判所の暫定命令は、チェンナイに住むMuthu Kumar上級弁護士による申立てによるもの。これに対してTikTokを開発するByteDanceは「プラットフォームを日常的に利用してコンテンツを作成してきたインド国民の権利を制限することになる」と最高裁判所に訴えましたが、最高裁判所はこの申立てを棄却。加えて高等裁判所の命令に従うよう通達しました。さらに、インドの電子情報技術省は裁判所の命令を順守するようにAppleとGoogleへ連絡したと報じられています。実際に、インドのGoogle PlayストアではTikTokのページが削除され、ダウンロード・インストールができなくなったとのこと。ただし、Appleは記事作成時点では規制していないようで、Appleもコメントを出していません。ByteDanceはインドのムンバイにもオフィスを構え、250人以上の従業員と共にさらなる事業拡大を計画していたとのこと。そのため、今回のTikTok禁止命令はByteDanceにとってはかなりの痛手といえます。Googleは「個々のアプリについてはコメントせず、現地の法律を順守します」と述べています。一方で、ByteDanceも現地の法律に従うとしながら、「ユーザーや第三者によって作成されたコンテンツに対しては責任を負いかねます。TikTokの禁止は不平等であり、TikTokは他のソーシャルメディアプラットフォームと変わりません」とコメントしました。