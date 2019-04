『S.W.A.T.』シーズン2が、6月28日（金）より独占日本初放送！ジェイ・ハリントンとアレックス・ラッセルが来日＆ジャパンプレミア開催決定！

映画並みの迫力あるアクション・シーンが視聴者の注目を集め、放送直後から人気を獲得しているアクション・ドラマ『S.W.A.T.』。その最新シーズンが、6月28日(金)よりスーパー!ドラマTVにて独占日本初放送することが決定。さらに、デヴィッド・"ディーコン"・ケイ役のジェイ・ハリントンとジム・ストリート役のアレックス・ラッセルの来日が発表された。

本作はロサンゼルスを舞台に、ロサンゼルス市警察所属の特殊武装戦術部隊S.W.A.T.が凶悪犯罪に立ち向かい、緊迫感ある銃撃戦や臨場感溢れるカーチェイス、凶暴な犯罪者との素手での直接対決など迫力あるアクションが繰り広げられる。主演を務めるのは、『クリミナル・マインド』のデレク・モーガン役で知られるシェマー・ムーア。

そしてシーズン2の独占日本初放送開始を記念して、チームから信頼を寄せられているベテランS.W.A.T.隊員ディーコンを演じるジェイと、有能だが自信過剰で向こう見ずなストリート役のアレックスが来日し、ジャパンプレミアが東京・大阪・福岡の3都市で開催!

【『S.W.A.T.』シーズン2 ジャパンプレミア開催情報】

■来日キャスト:

ジェイ・ハリントン(デヴィッド・"ディーコン"・ケイ役)

アレックス・ラッセル(ジム・ストリート役)※アレックスは、東京会場のみの登壇

■日時場所:

【東京】6月4日(火) 開演19:00(予定) ※第1話上映

会場:虎ノ門ヒルズフォーラム メインホール

(東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー5階)

【大阪】6月7日(金) 開演19:00(予定) ※第1話、2話上映

会場:阪急うめだホール

(大阪市北区角田町8番7号 阪急うめだ本店9階)

【福岡】6月9日(日) 開演14:00(予定) ※第1話、2話上映

会場:西鉄ホール

(福岡市中央区天神2丁目11番3号 ソラリアステージビル6F)

★詳しくは公式ホームページまで(http://www.superdramatv.com/new/2019/04/2-3.html)

■『S.W.A.T.』シーズン2 放送情報

スーパー!ドラマTVにて

6月28日(金)より独占日本初放送スタート

[二カ国語版]毎週金曜日22:00他

[字幕版・5.1chサラウンド]毎週金曜日0:00他

放送開始特別企画:『S.W.A.T.』シーズン1全話一挙放送

6月14日(金)スタート 毎週月曜〜金曜日

[二カ国語版]12:00 [字幕版・5.1chサラウンド]19:00

Photo:『S.W.A.T.』シーズン2

(c) 2018, 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.