『ゲーム・オブ・スローンズ』完結を楽しもう！玉座予想＆最終回特別上映

BS10 スターチャンネルにて世界同時放送中の『ゲーム・オブ・スローンズ』最終章。いよいよ完結する同作に合わせたキャンペーンが実施中だ。さらに特別イベントが開催されることも明かされた。

七王国の玉座争いがテーマの一つである本作。その栄光を最終的に手にするのは誰なのかを予想する、「玉座に座るのは誰だ!?予想キャンペーン」が4月15日(月)よりスタートしている。候補としては、デナーリスやスターク家、ラニスター家の面々だけでなく、ブライエニー、サム、メリサンドル、さらにはナイトキングなどまで入っており、バラエティ豊か。投票サイトでは、各候補の投票経過を見ることもできる。

また、『ゲーム・オブ・スローンズ』最終回特別上映「GOTファイナルナイト」が、シリーズ最終回が放送される5月20日(月)に行われることも発表された。全米で社会現象を巻き起こしている同作は第七章の最終話をファン同士で一緒に見て、その模様をSNSに投稿するという現象がトレンドとなったが、今回のイベントでは2011年から続いてきた壮大な物語のフィナーレを日本でもファンが結集して見届けることができる。先月末に行われた初の応援上映のように大盛り上がりすることだろう。

なお、この上映イベントに参加するには、予想キャンペーンへの参加が必須となる。貴重な"玉座グッズ"も当たるキャンペーンの詳細は特設サイト(https://www.star-ch.jp/campaign/got_throne/)でご確認を。

<『ゲーム・オブ・スローンズ』最終章 最終回特別上映「GOTファイナルナイト」概要>

【開催日時】5月20日(月)19:00〜(予定)

【開催場所】都内某所

【招待人数】250組500名(※1名での参加も可能)

【応募締切】5月6日(祝・月)

【応募方法】

1.スターチャンネル公式Twitterアカウントをフォロー。

2.特設サイトで玉座に座ると思うキャラクターを選んでツイートボタンからTwitterで投稿。

※ハッシュタグは消さずにツイートしてください。

※Twitterアカウントをお持ちでない方は、こちらからも応募可能。

https://www.star-ch.jp/mystarclub/

※ご応募にはスターチャンネルご加入者限定会員サービス「MY STAR CLUB」会員のアカウント情報が必要です。

※本キャンペーンとの重複応募はできません。

(海外ドラマNAVI)

Photo:『ゲーム・オブ・スローンズ』

©2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.