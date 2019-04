先週末4月12日〜4月14日の全米ボックスオフィスランキングが発表され、DC映画『シャザム!』が興行収入2,445万3,514ドル(約27億円)で2週連続となる首位に輝いた。累計興収は9,422万6,527ドル(約104億円)に達した。(数字は Box Office Mojo 調べ、1ドル110円計算)

2位には、ある日突然、少女の姿に戻ってしまったパワハラ上司を描いたファンタジーコメディー『リトル(原題) / Little』が興収1,540万5,455ドル(約17億円)で初登場。アメコミ原作のリブート版『ヘルボーイ』は、興収1,204万5,147ドル(約13億円)で3位デビューと苦戦気味だ。ニール・マーシャル監督とプロデューサー陣の確執も話題になり、公開規模が小さい『リトル(原題)』に遅れを取ってしまった。

このほかの初登場組では、ワン・ダイレクションのハリー・スタイルズを題材にしたファンフィクションで、書籍化されるやベストセラーとなった恋愛小説を基にした『アフター(原題) / After』が8位。予想を上回る興収600万2,349ドル(約6億6,000万円)を稼ぎ出した。

一方、『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』などで知られるアニメーションスタジオ・ライカの新作『ミッシング・リンク(原題) / Missing Link』は、『ヘルボーイ』以上の館数で公開されたものの、興収594万4,950ドル(約6億5,000万円)しか上げられず9位に沈んだ。大規模公開されたライカ作品の中では、最低の成績だ。毛むくじゃらで巨大な猿のようなミスター・リンクが、人間の探検家の助けを借り、親戚たちを探す旅に出る姿を描いた。ボイスキャストはザック・ガリフィナーキス、ヒュー・ジャックマンなど。

今週末は、ホラー映画『ラ・ヨローナ 〜泣く女〜』などが公開される。(編集部・市川遥)

4月12日〜4月14日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(1)『シャザム!』

2(初)『リトル(原題) / Little』

3(初)『ヘルボーイ』

4(2)『ペット・セマタリー(原題) / Pet Sematary』

5(3)『ダンボ』

6(5)『キャプテン・マーベル』

7(4)『アス(原題) / Us』

8(初)『アフター(原題) / After』

9(初)『ミッシング・リンク(原題) / Missing Link』

10(6)『ザ・ベスト・オブ・エネミーズ(原題) / The Best of Enemies』