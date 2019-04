『ゲーム・オブ・スローンズ』のあの人、『タイタンズ』シーズン2でバットマンに

待望の新シーズンにして最終章となる『ゲーム・オブ・スローンズ』がついにスタートした。そんな本作にシーズン1から出演しているあの人が、DCコミックスの配信サービス「DC Universe」が製作する『Titans/タイタンズ』のシーズン2に出演することがわかった。米TV Lineが報じている。

『Titans』は、バットマンの元弟子ロビンことディック・グレイソンを中心に、"ティーン・タイタンズ"として知られる10代のスーパーヒーローチームの活躍を描く実写ドラマシリーズ。それぞれ異なる能力を持つキャラクターが仲間と励まし合いながら、個々の問題に向き合いつつ正義のために戦うというストーリー。

『ゲーム・オブ・スローンズ』でジョラー・モーモントを演じているイアン・グレンが、年齢を重ねたゴッサムシティの億万長者ブルース・ウェインに扮する。バットマンとしてゴッサムシティの犯罪と戦っていた日々から数十年後も、彼はかつてのように街を守りたいという気持ちに駆られていて、タイタンズの目標達成に力を貸すことになるという。シーズン1からその存在感を示してきたブルース・ウェインの満を持しての登場だが、バットマンとしての姿を見せてくれるかどうかは今のところ分かっていない。

シーズン2には、『クリミナル・マインド FBI行動分析課』シーズン9&10でマテオ・クルーズを演じたイーサイ・モラレスが悪役スレイド・ウィルソン/デスストロークとして登場する。また、スーパーマン/クラーク・ケントの息子であるコナー・ケント/スーパーボーイ役に豪出身のジョシュア・オルピンがキャスティングされている。

『Titans/タイタンズ』シーズン2は「DC Universe」で今年秋に配信予定。シーズン1がNetflixにて配信中。(海外ドラマNAVI)

