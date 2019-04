かつてプレミアリーグのニューカッスルやマンチェスター・シティに在籍し、アイルランド代表の正GKとして名を馳せたシェイ・ギブン氏のある振る舞いが話題となっている。



ギブン氏は元アーセナルFWのイアン・ライト氏やかつてレアル・マドリードに在籍したスティーブ・マクマナマン氏と共に、現地時間14日に行われたリヴァプール対チェルシー(プレミアリーグ第34節)の中継にコメンテーターとして出演。後半8分にリヴァプールのFWモハメド・サラーが強烈なミドルシュートを突き刺すと、大手テレビ局『STAR SPORTS』の中継映像がスタジオで戦況を見守る3人の姿へスイッチング。この映像にはサラーのスーパーゴールに驚くライト氏やマクマナマン氏を尻目に、黙々とチキンを食すギブン氏の姿が映し出されていた。



この模様は英『Daily Mail』などの大手メディアによってたちまち伝えられたほか、アイルランドメディア『IRISH Mirror』は「彼は(サラーの)見事なゴールより夕食に興味を持った」という小見出しを打ち、中継の最中に食事をとっていたギブン氏をネタにしている。サラーのスーパーゴールを顔色ひとつ変えずに見届けたギブン氏だが、彼をも驚かせるゴールが今後生まれるのだろうか。





Getting that last meal in before summer training @No1shaygiven #HungryHorse pic.twitter.com/npSrgVt2Gk