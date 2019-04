2度のアカデミー賞に輝くマハーシャラ・アリ初主演ドラマ『TRUE DETECTIVE／迷宮捜査』が、5月30日（木）独占日本初放送

マシュー・マコノヒーとウディ・ハレルソン主演のシーズン1が高い評価を得た超一級刑事ドラマ『TRUE DETECTIVE』シリーズ。映画『ムーンライト』『グリーンブック』で2度のアカデミー賞助演男優賞を受賞したマハーシャラ・アリを主演に迎えたシーズン3となる『TRUE DETECTIVE/迷宮捜査』が、5月30日(木)よりBS10 スターチャンネルにて独占日本初放送スタート!

米HBOで放送され、シーズンごとにストーリー&キャストが一新されるアンソロジー形式の『TRUE DETECTIVE』。待望の新シーズンでは、超一級ドラマの名を欲しいままにするシーズン1のスタッフが再集結。監督と脚本を担当したキャリー・フクナガを始め、マシューとウディが製作総指揮としてタッグを組む。また、シーズン1と2に引き続き、クリエイターであるニック・ピゾラットが全8話の脚本を執筆する。

シーズン3の舞台は、アメリカ南部アーカンソー州。どこか陰鬱で閉鎖的な雰囲気の漂うこの土地で、幼い兄妹の失踪事件が発生し、男の子の遺体が無残な姿で発見される。遺体のそばに置かれた藁人形、採取された10年前に死んだはずの少女の指紋、錯綜する記憶、新たな手がかり、いくつもの嘘、そして暴かれる真実...。身も凍るような事件を「事件当時」「事件から10年後」「事件から35年後」と異なる3つの時代が、同時進行する形でミステリアスに描く。

マハーシャラは主人公ウェイン・ヘイズ刑事を演じる。ベトナム戦争の帰還兵であり、極少人数で敵地に赴き情報収集をする特殊部隊LRRP(長距離偵察部隊)に所属していた元エリート軍人。観察力と推察力に長け、並外れた捜査感覚で事件の核心に迫っていく。マハーシャラが見事なまでに演じ分ける、"3つの時間軸のウェイン・ヘイズ刑事"の姿も見逃せない。

その他、カーメン・イジョゴ(『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』)、スティーヴン・ドーフ(『ブレイド』)、スクート・マクネイリー(『アルゴ』)、レイ・フィッシャー(『ジャスティス・リーグ』)、ジョン・テニー(『Major Crimes 〜重大犯罪課』)、ジョシュ・ホプキンス(『クワンティコ/FBIアカデミーの真実』)、メイミー・ガマー(『グッド・ワイフ』)、ブランドン・フリン(『13の理由』)らが出演する。

■『TRUE DETECTIVE/迷宮捜査』放送情報

BS10 スターチャンネルにて(全8話)

【STAR2 字幕版】 5月30日(木)より 毎週木曜よる11:00

※5月30日(木)第1話は無料放送

【STAR3 二カ国語版】 6月3日(月)より 毎週月曜よる10:00

※6月3日(月)第1話は無料放送

Photo:『TRUE DETECTIVE/迷宮捜査』

(c) 2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks

are the property of Home Box Office, Inc.