【今週スタートの海外ドラマ】『ゲーム・オブ・スローンズ』最終章がついに！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおススメする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はついにファイナルを迎える『ゲーム・オブ・スローンズ』や『グッド・ドクター 名医の条件』最新シーズンなどの放送がスタートする。お見逃しなく!

4月15日(月)から4月21日(日)スタートのおススメドラマは以下の通り。

■4月15日(月)

・10:00〜『ゲーム・オブ・スローンズ』第八章(スターチャンネル)

果たして、玉座(スローン)に座るのは誰なのか―? エミー賞歴代最多受賞の海外ドラマ史上最高傑作と名高い『ゲーム・オブ・ スローンズ』。待望の最新シーズンにして最終章となるシーズン8がついに放送開始!

■4月18日(木)

・23:00〜『グッド・ドクター2 名医の条件』(WOWOWプライム)

『Dr.HOUSE ―ドクター・ハウス―』のデイヴィッド・ショアや、『HAWAII FIVE-0』ダニエル・デイ・キムが製作総指揮を務めるメディカルドラマ。天才的な能力を持つ自閉症でサヴァン症候群の青年が、仲間とともにドクターとして成長していく。

・『POWER/パワー』シーズン4(Hulu)

世界的ミュージシャン・カーティス"50セント"ジャクソンと『グッド・ワイフ』のコートニー・ケンプ・アグボーが手がけるクライム・サスペンス・ドラマの最新シーズン。"ゴースト"が過去に行った選択と、シーズンを重ねるごとに増えいく敵から逃れられず、事あるごとに自身の自由と家族の安全が脅かされ続ける。そんな困難な状況を乗り越え、ジェームズは先へ進むことができるのか?

■4月20日(土)

・16:00〜『刑事ジョン・ルーサー』シーズン5(AXNミステリー)

2010年から英BBCで放送され、シリーズ平均視聴者数790万人/29.1パーセント占有率を獲得している大ヒットシリーズ。本国イギリスで2019年の元旦に放送されたシーズン5が一挙放送される。シリーズ史上最高のシーズンの呼び声高い新シーズンでは、かつての容疑者で今はジョンの友人であるアリス(ルース・ウィルソン)の再登場など、複数のストーリーラインが深みのある世界を見せる。

Photo:『ゲーム・オブ・スローンズ』

(c)2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

『グッド・ドクター2 名医の条件』

(C)2018 Sony Pictures Television Inc. and Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.