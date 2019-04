アメリカ人気ドラマランキング、ケーブルは『ウォーキング・デッド』シーズン9が8位フィニッシュ

全米視聴率ランキングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。3月25日(月)からの週のケーブル(有料放送)の順位は以下の通り。

1.『TBS NCAA BSKBL CHMP SA-2 (PURDUE VS VIRGINIA)』(TBS NETWORK)

2.『TBS NCAA BSKBL-BRIDGE-SAT』(TBS NETWORK)

3.『TBS NCAA BSKBL CHMP SA-1 (TEXAS TECH VS GONZAGA)』(TBS NETWORK)

4.『TBS NCAA POST GUN SAT 2』(TBS NETWORK)

5.『TBS NCAA BSKBL CHMP FR 1 (AUBURN VS NORTH CAROLINA)』(TBS NETWORK)

6.『TBS NCAA POST GUN-FRI 2』(TBS NETWORK)

7.『TBS NCAA BSKBL CHMP TH 1 (PURDUE VS TENNESSEE)』(TBS NETWORK)

8.『ウォーキング・デッド』(AMC)

9.『HANNITY』(FOX NEWS CHANNEL)

10.『HANNITY』(FOX NEWS CHANNEL)

前週3週連続のトップから2位に落ちていた『ウォーキング・デッド』は、シーズン9最終話のタイミングでNCAA(全米大学体育協会)のバスケットボール大会と被ってしまい、その関連が1位〜7位を独占した結果、8位と大幅ダウン。視聴者数は6位より多かった(502万人:489万人)ものの、レーティングの差で(2.8:3.0)下位に甘んじる結果となった。なお、500万台につけたのは、シーズン9後半としては初回(第9話/516万人)以来だった。

『ウォーキング・デッド』のキャストやスタッフが舞台裏を語るトーク番組『トーキング・デッド』は103万人と、前週(101万人)とほぼ変わらず。この週のゲストは、キャロル役のメリッサ・マクブライドとショーランナーであり最終話の脚本を執筆したアンジェラ・カンという顔ぶれだった。(海外ドラマNAVI)

Photo:アメリカでNBA並みに人気と言われる大学バスケットの“嵐”に遭った『ウォーキング・デッド』

(c) Gene Page/AMC