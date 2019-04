『シュガー・ラッシュ：オンライン』カリスマ運営者イエスを演じたタラジ・P・ヘンソンって？ ボーナス映像解禁！

この冬大ヒットを記録したディズニー・アニメーション・スタジオ最新作『シュガー・ラッシュ:オンライン』。第46回アニー賞では見事アニメーション効果賞を受賞し、アカデミー賞にもノミネートした本作が、4月24日(水)にMovieNEXで発売となる。この度、『Empire 成功の代償』のタラジ・P・ヘンソンが演じた、人気動画サイト<バズチューブ>のカリスマ運営者イエスの魅力に迫る映像が解禁された。

【関連動画】『シュガー・ラッシュ:オンライン』人気動画サイト<バズチューブ>のカリスマ運営者イエスの魅力に迫る

天才レーサーのヴァネロペと、ゲームの悪役だけど心優しいラルフの大親友の二人は、アーケードゲームの世界に暮らすキャラクター。そんな二人が、レースゲーム<シュガー・ラッシュ>の危機を救うため、インターネットの世界に飛び込む。何でもありで何でも叶う夢のような世界―。しかし、思いもよらない危険も潜み、二人の冒険と友情は最大の危機に...。

イエスは、次に流行りそうな動画を求めて、常に目を光らせているカリスマ運営者。変化し続けるインターネットの世界を体現するかのように、未来的なヘアスタイルや最先端のファッションで登場する。

今回解禁となった映像では、アニメーターやスタッフがイエスというキャラクターができあがるまでを振り返る。イエスは何度か設定が変わったキャラクターで、ボイスキャストがタラジに決定したあとに方向性が定まったと解説しているが、当初は「カニエ・ウェストっぽい感じ」の、堂々としていて自尊心が高いキャラクターを想定していたと明かしている。

そんなイエスを演じたタラジは、今年の1月にハリウッド殿堂入りを果たし、映画『ドリーム』や『Empire 成功の代償』で一躍有名になり、インスタフォロワー数1300万人超えの超人気女優。1970年ワシントンD.C.で生まれ、2001年公開の『サウスセントラルLA』でタイリース・ギブソンと共演し注目される。その後『ハッスル&フロウ』で全米映画俳優組合賞(SAG賞)のノミネーションを受け、同作の劇中歌「It's Hard Out Here For a Pimp」で歌手としてもデビューを果たしている。『Empire 成功の代償』ではゴールデン・グローブ賞を受賞し、また『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』でアカデミー賞助演女優賞にノミネートされるなど、一躍スターダムにのし上がった。

MovieNEXには今回解禁となった映像のほかにも、未公開シーンをはじめ、「メイキング・オブ『シュガー・ラッシュ:オンライン』」、エンドソング「ゼロ」を担当したイマジン・ドラゴンズのミュージックビデオなど、貴重なボーナス映像が満載(デジタル配信(購入)にも一部収録)。ディズニー最新作『シュガー・ラッシュ:オンライン』は4月24日(水)にMovieNEXで発売! 先行デジタル配信中。(海外ドラマNAVI)

Photo:『シュガー・ラッシュ:オンライン』

(c) 2019 Disney