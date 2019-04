[★★★☆☆3.92/レビュー数:125件]

1976年、軍で歌や踊りを披露し兵士たちを慰労し鼓舞する歌劇団・文工団に、夢と希望を持った17歳のシャオピンが入団。農村出身で周囲となじめずにいる彼女の唯一の支えは、模範兵のリウ・フォンだった。 しかし、時代が大きく変化する中、ある事件をきっかけに、二人の運命は非情な岐路を迎える。軍の歌劇団に所属するヒロインと兵士の青年の切なくも美しい青春の日々を映し出すラブストーリー。監督は『戦場のレクイエム』などのフォン・シャオガン、『空海 ーKU-KAIー 美しき王妃の謎』などのホアン・シュアンを始め、ミャオミャオ、チョン・チューシーらが出演する。

[★★★☆☆3.95/レビュー数:213件]

小さい頃に母が家出し、愛情深いがその日暮らしの父と二人暮らしのチャーリー。家計を助けるために競走馬リーン・オン・ピートの世話をする仕事を始めるが、ある日父が愛人の夫に殺されてしまう。15歳で天涯孤独になってしまったチャーリーの元に追い打ちをかけるように届いたのは、試合に勝てなくなったピートの殺処分の決定通知だった。チャーリーは一人馬を連れ、唯一の親戚である叔母を探す旅に出るが、彼らの前に広がるのは、あまりに広い荒野だった……。『さざなみ』などのアンドリュー・ヘイが監督・脚本を担当し、孤独な少年チャーリーをチャーリープラマーが好演する。

10作品がランクインする中、『荒野にて』が初日満足度1位を獲得。

「過酷でありながらも穏やかで美しい」「チャーリー・プラマーの演技が素晴らしい」「ひたすらに胸が締め付けられた」「最後の最後に涙が出た」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

国内作品では、『名探偵コナン 紺青の拳』が最上位にランクインする結果となりました。

興行通信社調べ、2019年4月6日〜4月7日の全国動員数ランキングTOP10は以下の通り。※( )内の矢印は先週からの変動

1位(NEW)『名探偵コナン 紺青の拳』[4月12日公開]

2位(↓)『映画ドラえもん のび太の月面探査記​』[3月1日公開]

3位(NEW)『ハンターキラー 潜航せよ』[4月12日公開]

4位(↓)『ダンボ』[3月29日公開]

5位(↓)『翔んで埼玉​』[2月22日公開]

6位(↓)『キャプテン・マーベル​​』[3月15日公開]

7位(NEW)『ハロウィン​』[4月12日公開]

8位(↑)『グリーンブック』[3月1日公開]

9位(↓)『映画 プリキュアミラクルユニバース』[3月16日公開]

10位(↓)『バンブルビー​』[3月22日公開]

■初日満足度ランキングとは

Filmarksの初日満足度ランキングは、前週に公開された映画を対象に、公開日から公開週の週末のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

