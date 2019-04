米オクラホマ州オクラホマシティに住むLimayre Mendozaさんは、17歳の時に出産し、大学を卒業した。

自分の愛娘が6歳になった今、そんな彼女は新たな門出を迎えていた。

この度、長年夢見ていた医学部への進学を許され、同州のタルサという街に引っ越すことになったのだ。

10代の頃から波乱万丈、幾多の困難を乗り越えつつ目標に一歩近付いたMendozaさん。

これまでさぞかし心配をかけてきたであろう両親にこの朗報を伝える際、彼女は独特な方法を選んだ。

めでたいニュースを伝える役目を担ったのが6歳になる娘さんだ。

そのときの様子がこちら。

I beat statistics when I graduated college after having a baby at 17. Now my 6 year old got to tell her abuelitos that mom is moving to Tulsa to become a doctor. pic.twitter.com/RZ0cKiv23B

- Limayre Mendoza (@L_Gramajo) 2019年4月12日