¤¤¤¯¤é¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¹Åç¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¾¡Éé¶¯¤µ¤Îº¬¸»¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î
[J£±¥ê¡¼¥°£·Àá]¿À¸Í£²-£´¹Åç¡¿£´·î14Æü¡¿¥Î¥¨¥¹¥¿
¡¡¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÂÐ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¡£Á°È¾¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬»×¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤¤¤Ë¹Åç¤ÎÏ¢¾¡¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤È¡£
¡¡£¶Àá¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«£±¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê·ø¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹Åç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢15Ê¬¤Ë¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢28Ê¬¤Ë¤Ï¸Å¶¶µü¸ã¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¸¥¾å¡£Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡Áê¼êDF¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¥ß¥¹¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¿É¤¦¤¸¤Æ£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°È¾¤Ï¾ï¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤é¤ìËÉÀï°ìÊý¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤Ë¤Ï´ó¤»¤Æ¤â´ó¤»¤Æ¤â¥Ò¥é¥ê¤È¤«¤ï¤µ¤ì¡¢µõ¤òÆÍ¤¯¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£Á°È¾¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¸Ä¤ÎÎÏÎÌº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â·ë²Ì¤Ï£´-£²¡£¸åÈ¾¤Î£¸Ê¬´Ö¤Ç£³¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¸«»ö¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°£µÏ¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤À¡£¤Ê¤¼¹Åç¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡¡»î¹ç¤ÎÄ¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸åÈ¾¤Î60Ê¬²á¤®º¢¤À¤Ã¤¿¡£Áá¤¯¥È¥É¥á¤ò¤µ¤·¤¿¤¤¿À¸Í¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÁÀ¤Ã¤ÆÁ°·¹»ÑÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤ê¡¢¹Åç¤ÏÊ¬¸ü¤¤¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Çð¹¥Ê¸¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç·è¤á¤¿65Ê¬¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢70Ê¬¡¢73Ê¬¤Ë¤ÏÅÏÂçÀ¸¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È£²È¯¤Ç°ìµ¤¤Ë£²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¡¢¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¹ë²÷¤ÊµÕÅ¾·à¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹Åç¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤ÎÌ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇð¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£³ÅÀÌÜ¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿À¸Í¤Ï¤ä¤Ï¤êÆÀÅÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢£³ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤È£±ÅÀº¹¤Ç¤¤¤¯¤Î¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¦¡£¤¿¤À¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÀäÂÐ¤ËÍè¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ê¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óÎ¨¤Ï39.1Í¡Ê¹Åç¡ËÂÐ60.9Í¡Ê¿À¸Í¡Ë¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¿ô¤Ï441ËÜ¡Ê¹Åç¡Ë¤È702ËÜ¡Ê¿À¸Í¡Ë¤È°µÅÝÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ»î¹çÅ¸³«¤òÆÉ¤ß¡¢È¿·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ÎôÀª¤Ç¤âÇ´¤ê¶¯¤¯¿¶¤ëÉñ¤¨¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¼ì·®¤Î£²¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÅÏ¤â¡¢¤¤¤Ä¤«Íè¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦·èÄêµ¡¤Î¤¿¤á¤Ë½¸Ãæ¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°È¾¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢90Ê¬¤Î¥²¡¼¥à¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬³è¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤ò°Õ¼±¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶õ¤¯»þ´Ö¤È¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¡Éé¶¯¤µ¤Îº¬¸»¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤ËÀï¶·¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÀº¿ÀÅª¤ÊÍ¾Íµ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£Ê¿ÀÅ¤Ê¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÏÎÉ¤¤¹¶·â¤ÈÎÉ¤¤¼éÈ÷¤òÀ¸¤à¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤¿¼éÈ÷¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢FK¤«¤éµÊ¤·¤¿£²¼ºÅÀ°Ê³°¤Ë¡¢Î®¤ì¤ÎÃæ¤«¤é·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Ïºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Çð¤¬¡ÖÅöÁ³¤È¸À¤¨¤ÐÅöÁ³¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Î¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤Æ£²Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¡¢¼éÈ÷¤Ï¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Î¹Åç¤Ë¤Ï¡¢Áá¤¯¤â¶¯¼Ô¤ÎÉ÷³Ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¿ê¤¨¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡Ú¿À¸Í £²-£´ ¹Åç PHOTO¡Û·ø¼é¤Î¹Åç¤¬¹¶·âÎÏ¤âÈ¯´ø¡££´ÅÀ¤òÃ¥¤¤µÕÅ¾¾¡Íø¤òµó¤²¤ë
¼èºà¡¦Ê¸¡üÂ¿ÅÄÅ¯Ê¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÂÐ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¡£Á°È¾¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬»×¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤¤¤Ë¹Åç¤ÎÏ¢¾¡¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤È¡£
¡¡£¶Àá¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«£±¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê·ø¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹Åç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢15Ê¬¤Ë¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢28Ê¬¤Ë¤Ï¸Å¶¶µü¸ã¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¸¥¾å¡£Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡Áê¼êDF¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¥ß¥¹¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¿É¤¦¤¸¤Æ£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°È¾¤Ï¾ï¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤é¤ìËÉÀï°ìÊý¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤Ë¤Ï´ó¤»¤Æ¤â´ó¤»¤Æ¤â¥Ò¥é¥ê¤È¤«¤ï¤µ¤ì¡¢µõ¤òÆÍ¤¯¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£Á°È¾¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¸Ä¤ÎÎÏÎÌº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â·ë²Ì¤Ï£´-£²¡£¸åÈ¾¤Î£¸Ê¬´Ö¤Ç£³¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¸«»ö¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°£µÏ¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤À¡£¤Ê¤¼¹Åç¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡¡»î¹ç¤ÎÄ¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸åÈ¾¤Î60Ê¬²á¤®º¢¤À¤Ã¤¿¡£Áá¤¯¥È¥É¥á¤ò¤µ¤·¤¿¤¤¿À¸Í¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÁÀ¤Ã¤ÆÁ°·¹»ÑÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤ê¡¢¹Åç¤ÏÊ¬¸ü¤¤¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Çð¹¥Ê¸¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç·è¤á¤¿65Ê¬¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢70Ê¬¡¢73Ê¬¤Ë¤ÏÅÏÂçÀ¸¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È£²È¯¤Ç°ìµ¤¤Ë£²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¡¢¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¹ë²÷¤ÊµÕÅ¾·à¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹Åç¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤ÎÌ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇð¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£³ÅÀÌÜ¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿À¸Í¤Ï¤ä¤Ï¤êÆÀÅÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢£³ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤È£±ÅÀº¹¤Ç¤¤¤¯¤Î¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¦¡£¤¿¤À¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÀäÂÐ¤ËÍè¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ê¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óÎ¨¤Ï39.1Í¡Ê¹Åç¡ËÂÐ60.9Í¡Ê¿À¸Í¡Ë¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¿ô¤Ï441ËÜ¡Ê¹Åç¡Ë¤È702ËÜ¡Ê¿À¸Í¡Ë¤È°µÅÝÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ»î¹çÅ¸³«¤òÆÉ¤ß¡¢È¿·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ÎôÀª¤Ç¤âÇ´¤ê¶¯¤¯¿¶¤ëÉñ¤¨¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¼ì·®¤Î£²¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÅÏ¤â¡¢¤¤¤Ä¤«Íè¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦·èÄêµ¡¤Î¤¿¤á¤Ë½¸Ãæ¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°È¾¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢90Ê¬¤Î¥²¡¼¥à¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬³è¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤ò°Õ¼±¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶õ¤¯»þ´Ö¤È¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¡Éé¶¯¤µ¤Îº¬¸»¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤ËÀï¶·¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÀº¿ÀÅª¤ÊÍ¾Íµ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£Ê¿ÀÅ¤Ê¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÏÎÉ¤¤¹¶·â¤ÈÎÉ¤¤¼éÈ÷¤òÀ¸¤à¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤¿¼éÈ÷¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢FK¤«¤éµÊ¤·¤¿£²¼ºÅÀ°Ê³°¤Ë¡¢Î®¤ì¤ÎÃæ¤«¤é·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Ïºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Çð¤¬¡ÖÅöÁ³¤È¸À¤¨¤ÐÅöÁ³¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Î¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤Æ£²Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¡¢¼éÈ÷¤Ï¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Î¹Åç¤Ë¤Ï¡¢Áá¤¯¤â¶¯¼Ô¤ÎÉ÷³Ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¿ê¤¨¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡Ú¿À¸Í £²-£´ ¹Åç PHOTO¡Û·ø¼é¤Î¹Åç¤¬¹¶·âÎÏ¤âÈ¯´ø¡££´ÅÀ¤òÃ¥¤¤µÕÅ¾¾¡Íø¤òµó¤²¤ë
¼èºà¡¦Ê¸¡üÂ¿ÅÄÅ¯Ê¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë