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¡ÊHanako¡Ø¤Õ¤À¤ó¤Å¤«¤¤¤ÎÂç¶äºÂ¡Ù·ÇºÜ¡¿photo : Michi Murakami, Megumi Uchiyama, Kayoko Aoki, MEGUMI (DOUBLE ONE), Natsumi Kakuto text : Asami Kumasaka, Kimiko Yamada, Kahoko Nishimura, Aya Shigenobu¡Ë