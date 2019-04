昨今では親子ほど年齢差がある「年の差婚」もさほど驚くことでは無くなりつつあるが、結婚する当人よりも家族側が困惑することが多いようだ。このほどアメリカで、息子の親友だった男性と結婚することを自分の子供達に明かした母親が話題になっている。『The Sun』などが伝えた。



ケンタッキー州コービン在住の3人の子の母親であるジェイミー・ブラウンさん(Jaimee Brown、39)が、このほど21歳年下の男性と婚約した。相手の男性はチェイス・ギャバードさん(Chase Gabbard、18)で、なんとジェイミーさんの息子の親友でもある。



年の差もさることながら息子の親友と結婚することで人々の注目が集まり、メディアが報じることとなった。



2人が初めて出会ったのは2011年、当時11歳のチェイスさんがジェイミーさんの息子ジェイスさん(Jaice)と親友だったことがきっかけだった。11歳といえば小学5〜6年生にあたるが、ジェイミーさんはこの時、彼が将来自分の夫となる日が来るとは夢にも思わなかっただろう。



2013年にジェイミーさんはダイエットを兼ねて1日10マイル(約16キロ)のジョギングを始めたのだが、これにチェイスさんも付き合うようになった。ジェイミーさんはジョギングの甲斐あって、1年以内に7ポンド(3.17キロ)の減量に成功した。



その後もジェイミーさんは、息子の親友としてチェイスさんと顔を合わせる日が続いた。そして年月が経ち、チェイスさんが昨年5月に18歳の誕生日を迎えた後、彼はジェイミーさんに思わずキスしてしまったのだ。



この時、チェイスさんはジェイミーさんに惹かれていることにまだ気づいていなかったという。もちろんジェイミーさんも非常に驚いたそうで、当時のことをこう振り返っている。



「チェイスが私にキスする前は、チェイスや自分の気持ちについて全く考えたことがなかったのです。それは本当に驚きました。でもキスのことがあって以来、私達はお互いに離れることができなくなっていました。」



「私にとって3人の子供達を一番に尊重しなければならないので、私達の関係についてどう思うか確かめたのです。だけど、何の問題もありませんでした。」



「子供達もチェイスが好きで彼も子供達が好きなんです。私がチェイスとのことを息子のジェイスに話すと、彼は理解してくれて今でもチェイスの親友として付き合ってくれています。」



2人の関係には当初、周囲も困惑したようだが、ジェイミーさんの子供達はすぐに理解を示してくれたという。しかしながらチェイスさんの母親は、事実を告げられて非常に驚いたという。チェイスさんの母親とジェイミーさんは年頃の息子を持つママ友達だったため、チェイスさんとの交際がもとでギクシャクした関係が続いたようだ。だが、今となっては2人を祝福しているとのことだ。



そしてキスから2か月後、町で開催されたパーティーで指示されたものを集めるゲーム「スカベンジャーハント」に参加している最中に、チェイスさんはジェイミーさんにプロポーズをした。ジェイミーさんは本気にしていなかったのか、プロポーズを受け入れなかったようだ。



しかしその後も毎日のようにチェイスさんから「結婚して欲しい」と一日に1回は言われ、これまでに「300回ほどプロポーズをされた」という。チェイスさんはジェイミーさんが寛いでいる時に突然求婚してきたり、ホットソースの入ったパッケージの上に「僕と結婚して」と書いて手渡したりと、様々な方法でプロポーズをしてきた。これに根負けしたのか、ジェイミーさんは彼との結婚を決意した。



今の2人は、息子ジェイスさんカップルとダブルデートをすることもあるそうだ。ただ、2人は法律的に何の問題もない関係だが、外でキスをするときはお互いのおでこにするという。



現在、ジェイミーさんは2002年に結婚した男性ジェレミー・ブラウンさん(Jeremy Brown)との離婚手続きの最中だが、ジェレミーさんには既に2017年から交際している女性がいることもあって、すぐにでも離婚は確定するとみられている。それが落ち着いた後、ジェイミーさんとチェイスさんは結婚式を挙げる予定とのことだ。



