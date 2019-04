ハウス食品「おうちで食べよう。」シリーズCM「庭の千草」バージョン

(C) 2016 Studio Ghibli

スタジオジブリを支えるクリエイターが手がけたテレビCMやミュージッククリップ等を収めた短編集「ジブリがいっぱいSPECIALショートショート 1992-2016」が7月17日に発売される。

同ソフトには、2005年発売のDVD「ジブリがいっぱいSPECIALショートショート」に11作品を新たに収録。ハウス食品「おうちで食べよう」シリーズCM「庭の千草」バージョン(監督:宮崎駿、演出:百瀬義行/16)、新垣結衣「piece」ミュージッククリップ(監督:百瀬ヨシユキ[百瀬義行]/09)、「メアリー・ブレア原画展」展示作品「笛を吹くお医者さん」(演出:大塚伸治/11)など05〜16年にスタジオジブリが制作した短編を見ることができる。

そのほか、宮崎駿監督が「CHAGE and ASKA」の楽曲をモチーフに描いた短編「On Your Mark」、百瀬義行が中田ヤスタカとタッグを組んだ“SF3部作”「ポータブル空港」「space station No.9」「空飛ぶ都市計画」、拝郷メイコ「どれどれの唄」ミュージッククリップ(演出:田辺修)など全33作品が収められ、映像特典として「On Your Mark」のライカリール(制作途中の映像)、百瀬義行と中田ヤスタカ、拝郷メイコと鈴木敏夫プロデューサーとの各対談など81分の映像特典が付属する。

ブルーレイ版は4700円、DVD版は3800円(いずれも税別)でウォルト・ディズニー・ジャパンから発売。