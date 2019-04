テキサス州ミズーリシティーの男性は、息子の名前を付けた「ビリーズ・ドーナツ」をグランドオープンしたものの、宣伝が足りなかったのか客が来る気配はありませんでした。

息子のビリー君は、しょんぼりする父親を見かねてそのことをTwitterに投稿したところ……大勢の客が押し寄せたそうです。

Son Shares Photo Of His Dad

My dad is sad cause no one is coming to his new donut shop 😭pic.twitter.com/y5aGB1Acrc

ドーナツには自信があったそうですが、オープン当初は閑古鳥が鳴いていました。



ところが、ビリー君のツイートに多くの「いいね」が付き、有名ユーチューバーや俳優までが行きたいとコメントしたことで一気に拡散。

地元メディアが取り上げるほどの注目を集め、多くのお客さんがやって来るようになったのだとか。

Just wanted to update yall! We completely sold out of donuts and kolaches! You are all amazing. I can't thank everyone enough for coming out and supporting local businesses. This means so much to my family ❤️pic.twitter.com/o3GQcKvVnG