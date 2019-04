どんなことでも平均以上にこなせる人は、そうめったにいるものではありません。

ほとんどの人は1つや2つ、極端に苦手とするジャンルがあるかと思います。

「あなたができない普通のことは何ですか?」

この質問に対する、海外掲示板のコメントをご紹介します。

What normal thing can’t you do?

●人と話をするときに目を合わせられない。



●目を人と合わせていると、しっかり考えることができなくなる。



↑そうだよ。相手が魅力的だと脈拍は3倍になる。



↑ちなみに自分は自閉症ではない。



●口笛。



↑自分は口笛は吹けるけど、指笛はできない。7歳くらいから試みているのに。



●風船ガムの風船が作れない。それに風船も膨らませられない。



●ウィンクが出来ない。受けたアドバイスは試したけどできないし、とてもバカに見える。



●Rの巻き舌。



↑同じく。ヒスパニック系の人でできない人はいるのだろうか。



●指を鳴らすことが出来ない。



●英語の12か月の名前が何番目か覚えられない。January(1月)から順番に数えなくてはいけない。



●何かにつかみながらしか階段を降りられない。でないと簡単に落ちる。



●インシュリンを作れない。(※糖尿病)



●人を好きになると、相手にプレッシャーを与えたり、居心地が悪くなるかもしれないという恐怖心から告白できない。



●アルファベット順に並べること。いつも歌わなくちゃいけない。



●いちゃいちゃすること。自分の人生がかかっていてもできない。



●会話を続けること。



●エレベーターの開閉ボタンの違いがわからない。



●アナログの時計をさっと読むこと。時間がかかる。



●きちんと安定した睡眠サイクルを持つこと。



●普通にげっぷをすること。ひどいうがいの音しか出来ない。



●電話で話すこと。



●舌を出すことができない。



↑なぜ?



↑舌の下にある舌小帯が引っ張っている。

(舌小帯短縮症 - Wikipedia)



●25歳だけど、泳げない。



大なり小なり、できない何かを抱えている人は多いようです。

何でも器用にこなせる人のほうが、普通ではないのかもしれませんね。