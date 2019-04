モンキー・パンチ氏の漫画「ルパン三世」を原作とするアニメ「LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘」に、「シュタインズ・ゲート」「文豪ストレイドッグス」の宮野真守が出演することがわかった。同作のオリジナルキャラクターで、不気味な呪術によって人の心を操る殺し屋のビンカムを演じる。なお、宮野の「ルパン三世」シリーズへの参加は今回が初となる。

同作は、2014年公開の「LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標」、17年の「LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門」に続く、「ルパン三世」スピンオフシリーズ「LUPIN THE IIIRD」の第3弾。自らの欲望にのみ従って生きる美女・峰不二子(CV:沢城みゆき)は、5億ドルのカギを握る少年ジーンとともに逃避行を繰り広げるが、やがてジーンの父親・ランディを襲ったビンカムに追い詰められ、拘束されてしまう。

キャスト発表に合わせて、予告編(https://youtu.be/VNqJVhVeQvE)も公開された。不二子がジーンから父親の仇討ちを依頼されるシーンや、セクシーな服装の不二子が、ビンカムと対決する場面などがボイス付きで収録されており、おなじみルパン三世(CV:栗田貫一)や、次元大介(CV:小林清志)らも登場する。また、不二子、ジーン、ビンカム、ルパン、次元ら、物語のキーキャラクターを描いた、小池健監督による描き下ろしキービジュアルも発表されている。

「LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘」は、5月31日から東京・新宿バルト9ほかで限定劇場公開。