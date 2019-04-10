ÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢¼Â¼Ì¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¡È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿áÂØÈÇ¡É¤Ç²ÎÀ¼ÈäÏª¡¡¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÌò¤ËÌÚ²¼À²¹á
6·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ë¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¤ÈÌÚ²¼À²¹á¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¥¢¥é¥¸¥óÌò¤Ë¼ÂÎÏ¡¦¿Íµ¤¤È¤â¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ê¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢¼«Í³¤ËÆ´¤ì¤ë²¦½÷¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÌò¤Ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½÷Í¥¡¦ÌÚ²¼À²¹á¤¬·èÄê¡£¿ô¡¹¤Î¼ÂÎÏÇÉ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÆÍÇË¤·¤¿2¿Í¤Îµ¯ÍÑ¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤È²Î¾§ÎÏ¡¢2¿Í¤Î¡Ö¥Û¡¼¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Î²ÎÀ¼¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤3¿Í¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬Ì´¤È´õË¾¤òËÂ¤°¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢°ìÎ®¤Î±éµ»ÎÏ¤È²Î¾§ÎÏ·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Âæ»ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Î¤Þ¤Ç´°Á´¤Ë¿áÂØ¤¨¤ë¡È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿áÂØÈÇ¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¡È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿áÂØÈÇ¡É»²²Ã¿áÂØ¤¨¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¤Ç¤âÆ±Ìò¤ò±é¤¸¤¿»³»û¹¨°ì¤¬¥¸¡¼¥Ë¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Ê±éµ»¤Ç¸«¤»¤ë¿§¡¹¤Ê´é¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÃæÂ¼¤Ï¡¢ÉÏ¤·¤¤ÀÄÇ¯¤«¤é²¦»Ò¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê´é¤ò¸«¤»³¹¤Î¿Í¡¹¤äËâ¿Í¡¢²¦½÷¤Þ¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¤ë¥¢¥é¥¸¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ËÅ¬Ç¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç¥¢¥é¥¸¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¼ã´³20ºÐ¤Ê¤¬¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÆ²¡¹¤È¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÌÚ²¼¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î¤â¤Ä¼«Î©¿´¤È¹¥´ñ¿´¡¢¤½¤·¤Æµ¤ÉÊ¤Ë°î¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÈÀ¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÌò¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ï¥Þ¤êÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2¿Í¤Î¡Ö¥Û¡¼¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Î²ÎÀ¼¡£ºÇ¹â¤Ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÎ®¤ì¤ë´Å¤¤¥¢¥é¥¸¥ó¤Î²ÎÀ¼¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î¼«Í³¤ÊÎ¹¤òËþµÊ¤¹¤ë¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë2¿Í¤Î´î¤Ó¤È¹¬¤»¤òºÇÂç¸Â¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬µ¯ÍÑ¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤ò¼õ¤±¡¢¿áÂØ¤¨¤Î½é»²²ÃºîÉÊ¤¬´û¤Ë¿Íµ¤¤â¹â¤¤¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÚ²¼¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÌò¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¡Ë ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿ô¤¢¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¤Þ¤À¤É¤³¤«¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤Î¾õÂÖ¡¦¡¦¡¦¡×¤È¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡È´ê¤¤¡É¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö»×¤¤Â³¤±¤ì¤Ð´ê¤¤¤Ï³ð¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢´ò¤·¤µ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¯ÍÑ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥Û¡¼¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬·È¤ï¤ë»Å»ö¤Ç¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´¶Æ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾¶Ê¤Ë¼«Ê¬¤¬²Î¤Ã¤Æ¿á¤¹þ¤ó¤Ç´°À®ÈÇ¤ò´Ñ¤¿¤È¤¡¢ÄÁ¤·¤¯Ä»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¢¥é¥¸¥ó¤Ï¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤òÍ¶¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ²ó¤í¤¦¤è¤È¤¤¤¦¡¢Í¥¤·¤µ¤È¶¯¤µ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶¯°ú¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÁÇÅ¨¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¡¦¡¦¡¦ ¤½¤¦¤¤¤¦¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤ä¥¥é¥¥é¤·¤¿´¶¾ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¿áÂØ¤¨¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤Ï6·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
(C)2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É