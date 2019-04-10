¤¢¤Ê¤¿¤Î¶á¤¯¤ËÀø¤àÈþ¿ÍÊÝ°é»Î¤ò»É»¦¤·¤¿¡Ö¿··¿¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡×¤Î¶²ÉÝ
Åìµþ¿ùÊÂÈ¯¡¡¡ØÎø°¦ÌÑÁÛ¡Ù¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤È¤¡¢Æ±Î½¤¬¼«Âð¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë
¡¡»´·à¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¡¢²Ö¤ò¶¡¤¨¤è¤¦¤È¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡¢¾È°æÄÅµ×Èþ(¤Ä¤°¤ß)¤µ¤ó(32)¤Î¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¹»»þÂå¤ÎÈà½÷¤Ï¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Ê¤Î¤ËÃÏ¤ËÂ¤¬Ãå¤¤¤¿¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Ç¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Åö»þ¤«¤é¡¢¡Ø»Ò¶¡¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡Ù¤ÈÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¿Í¤«¤éº¨¤ß¤òÇã¤¦¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢Æý»ù±¡¤Ë¶Ð¤á¤ëÊÝ°é»Î¤Î¾È°æÄÅµ×Èþ¤µ¤ó¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Æ±Î½¤ÎÊÝ°é»Î¡¦¾¾²¬Í¤ÊåÍÆµ¿¼Ô(31)¤¬»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡3·î25Æü¤ÎÌë¡¢¾¾²¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾È°æ¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²°º¬¤ò¤è¤¸ÅÐ¤Ã¤Æ¥Ù¥é¥ó¥À¤Þ¤ÇÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Ë¿¯Æþ¡£ÍâÆü¤Þ¤ÇÉô²°¤ËÀøÉú¤·¡¢Àµ¸á¤´¤í¡¢Ìë¶Ð¤ò½ª¤¨¤Æµ¢Âð¤·¤¿¾È°æ¤µ¤ó¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ê¡¢ÊñÃú¤ÇÆÍ¤»É¤·¤Æ¿¼¤µÌó15Ñ¤ÎÃ×Ì¿½ý¤òÉé¤ï¤»¡¢»¦³²¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¾¾²¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ØÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬»É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤Î°ìÉô¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æý»ù±¡¤ÎÆ±Î½¤é¤Ë¤Ï¡Ø¾È°æ¤µ¤ó¤Ë¹¥°Õ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¤³¤È¤ò±Ì(¤â)¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¤¢¤ëÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Â²È¤Î¶áÎÙ½»Ì±¤Ï¡¢Èà¤Î¤³¤È¤ò¡Ö²ñ¤¦¤ÈÉ¬¤º²ñ¼á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤½¤¦¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤Á¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¾¾²¬ÍÆµ¿¼Ô¤¬¸½ºß½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎÙ¤ÎÉô²°¤Î½»Ì±¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤ÎÉô²°¤«¤é¤Ï½µ¤Ë3Æü¤Û¤É¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»¤¬Âç²»ÎÌ¤Ç¶Á¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£Éô²°¤â±ø¤¯¡¢ÃæÄí¤«¤é¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤¿Èà¤ÎÉô²°¤Ï¡¢Ã¦¤®¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÉþ¤Î¾å¤Ë¿©¤Ù¤«¤±¤ÎÊÛÅö¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î¥´¥ß¤Ê¤É¤¬Â¤Îæú(¤¹¤Í)¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤ÇÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÊÌ¤Î½»Ì±¤Ï¡Ö¾¯¤·Êª²»¤òÎ©¤Æ¤¿¤À¤±¤Ç¥É¥¢¤ò¥É¥ó¥É¥ó¤ÈÃ¡¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó¤ò²¿ÅÙ¤âÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤È¡¢Èà¤ÎË½ÎÏÅª¤Ê°ìÌÌ¤ò±®(¤¦¤«¤¬)¤ï¤»¤ë¾Ú¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡É½ÌÌÅª¤Ë¤ÏÌµ¸ý¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¡¢¤À¤¬¼Â¤ÏÌ¤½Ï¤Ç¼«ÂÄÍî¡¢¤½¤·¤Æ¶§Ë½À¤òÈë¤á¤¿¿Í³Ê¡£É¸Åª¤òÉÕ¤±²ó¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë¤È¤¡¢¤¤¤¤Ê¤êÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ö¡£"¿··¿¥¹¥È¡¼¥«¡¼"¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÈÈºá¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àº¿À²Ê°å¤ÎÊÒÅÄ¼îÈþ»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ØÎø°¦ÌÑÁÛ¡Ù¤È¸À¤¤¡¢¹ðÇò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ØÁê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤Ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤Ê¤¼±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È»×¤¤¹þ¤à¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÇÅÜ¤ê¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢»¦¿Í¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤¬ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢É½Î©¤Ã¤Æ¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¾È°æ¤µ¤ó¤Ë¹¥°Õ¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±Í½Ãû¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢ËÉ¤°¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤ÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡µ¤ÇÛ¤äÁÇ¿¶¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼Â¤ÏÌ¿¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê¿··¿¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤Ð¤Ë¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
PHOTO¡§Ï¡Èø¿¿»Ê¡ÊÁ÷¸¡¡¢»ö·ï¸½¾ì¡Ë