海外ドラマって1本45分前後で、平日仕事から帰ってきて映画を観る体力はない時、1本観るにはちょうどいいですよね。作品選びさえ間違えなければ……。

今回は1度足を踏み入れると(観始めると)、底のない沼にハマって、ファイナルシーズンまで寝不足で観続けることになる中毒性の高い「沼ドラマ」10作品をご紹介。

忙しい日々をお過ごしの方、睡眠時間が何よりも大事な方は決して手を出さないように! どうせ海外ドラマを観るなら絶対面白いのがいい! という方はぜひ参考にしてみてください。

シーズン数:5

あらすじ:マイケルは何不自由なく暮らす優秀な建築設計士。しかしある日、兄のリンカーンが副大統領の兄弟殺しの罪で逮捕され、死刑判決を受けたことから人生が一変する。異例のスピード判決、無罪を主張し続ける兄……得体の知れない陰謀に巻き込まれた兄を合法的に助けることは不可能だと知ったマイケルは、武装強盗を犯し自ら犯罪者となって兄と同じ刑務所へ入る。兄とともに脱出するために……。

シーズン1〜シーズン4まであり、その後『ファイナル・ブレイク』(2009)というスペシャルドラマがあります。ファイナル・ブレイク内で一度プリズンブレイクは完結するのですが、2017年にシーズン5としてカムバックしたことで話題のドラマ。お馴染みのキャストが再集結したことで、ファンを喜ばせました。タイトル通り、スリリングな脱獄計画に毎話ハラハラさせれること間違いなし。主人公であり、天才的な頭脳を持つマイケル・スコフィールドの計画はいつも完璧ですが、運任せの部分もあるので観始めると安否確認のために続きを観ずにはいられないドラマです。始めは敵対しあう登場人物がやがてひとつのチームのような連携を見せ始めるのも胸熱ポイントです。

The 100/ハンドレッド

シーズン数:5

あらすじ:核戦争によって地球が滅びてから97年後、生き残った人類は宇宙に逃れ、“アーク”と呼ばれる宇宙ステーションで暮らしていた。しかし、人口増加と資源の枯渇という問題を前に、再び地球へ帰る必要性に迫られた政府は地球が居住可能な状態であるかを調査するため、服役中の少年少女100人を地球へと送り込む。放射能に覆われ、変わり果てた危険な地球で、人類生存の未来を託された100人の、壮絶なサバイバルが、今始まる。

イケメン・美女が多く出演しており、人気キャラクターが多数存在するため、もしやティーン向け? と思いがちですが、ハードなサバイバルドラマです。次から次と敵が出現したり、この人は絶対に大丈夫! と信頼していたキャラクターがいきなり裏切ったり、ハラハラドキドキが止まらないので、沼にハマると一気観せざるを得ません。またサバイバルドラマということで、お気に入りのキャラクターが去ることも……。ハマると思わず涙してしまう回もあり、見ていて飽きないドラマです。

ウォーキングデッド

シーズン数:9

あらすじ:ゾンビによる世界の終焉を迎えたあとの物語。「ウォーカー」と呼ばれるゾンビが蔓延する世界で、生き残った人間たちがどのように生活していくのかを描く。ウォーカーの恐怖だけではなく、社会が崩壊した世界でのグループ内の力関係の変化や、他の生き残りグループとの戦いなど、人の怖さや弱さをリアルに描き出す。

沼にハマる人続出のサバイバルドラマ。ウォーカーに噛まれてしまったり、死んでしまうとウォーカーに転生してしまうため、サバイバル要素は抜群。しかしメインは「対ウォーカー」ではなく、「対生き残った人間たち」なのです。権力争いが発生したり、ウォーカーが居ても居なくてももはや生活していくのが困難……な状況にシーズンが進むごとに追い込まれる人間ドラマが秀逸。ウォーキングデッドのキャラクター達はもちろんですが、シーズン9まで辿り着く頃には、ただ画面越しにゾンビが蔓延る世界を観ているあなたもキャラクター同様にボロボロになってしまうかもしれません……。

ブラックリスト

シーズン数:5

あらすじ:最重要指名手配を受ける超A級犯罪者レイモンド・“レッド”・レディントンが突然、何の前ぶれもなく FBI本部にみずから出頭し、特殊作戦本部で厳重に拘束され、FBIアカデミーで訓練を終えたばかりの新人女性捜査官エリザベス・キーンとしか話をしないと言う。世界の犯罪者の間で犯罪コンシェルジュと呼ばれるレッドは、20年かけて集めた世界中の犯罪者の情報ブラックリストを合衆国に提供すると申し出る。果たして、レッドの目的とは?

天才的な犯罪者がFBIと協力して様々な事件を解決していくこちらのドラマ。基本的には1話完結型で見やすいですが、並行してレッドの秘密に関しての伏線が張り巡らされたり、登場人物たちの心情の変化が繊細に描かれたりと、進めば進むほど深い沼が広がっているドラマです。なぜ犯罪者も恐れる超大物レッドがFBIの新人女性捜査官に力を貸すのか? レッドはシーズン1から一貫して秘密を明かす気がなく、FBIのエリザベスと一緒に捜査を通して秘密を紐解いていく他ないので、沼にハマったらしばらく帰ってこれませんよ。

キリング/26日間

シーズン数:4

あらすじ:複雑な人間関係と繊細な心理描写をリアルに描いた全米震撼の超本格派サスペンス。シーズン1では、1人の美少女の失踪事件を中心に物語が展開される。殺人課の女刑事リンデンはサンフランシスコに異動が決まっていた。だが、最終日に血だらけのセーターとATMカードを発見したことから、17歳の美少女”ロージー“の失踪事件を担当することになってしまう。相棒はリンデンの後釜として異動してきたホールダー。ロージーの友人、教師、家族、隣人、地元の政治家、そして担当刑事までもが容疑者となる中、リンデンは独特な嗅覚、第六感を駆使して粘り強く捜査していく。

デンマークで国民の3人に1人が観たという伝説のドラマ『THE KILLING/キリング』のアメリカリメイク版。1話で1日進む展開のためじっくりジワジワと事件解明に向けて進んでいきます。少しスローに感じますが、執念深く事件を追う刑事の姿や、捜査状況が細かくずっしりと描かれます。1話で1日しか進まないので、事件が解決するまで当然ノンストップで観てしまいたい気持ちでいっぱいになります。モヤがかかったようなシアトルが舞台になっており、全体的にストレスフルで暗い雰囲気が漂うドラマなのですが、ファイナルシーズンに向け暗い雰囲気はどんどん加速。はぁ……もうなんか疲れた。という気分になりながらも止められなくなるはずです。

LOST

シーズン数:6

あらすじ:謎に満ちた無人島で、オーシャニック航空815便墜落事故の生存者48人が、極限状態の中で互いに協力し合い生還を目指すサバイバル・ストーリー。多種多様な生存者たちの秘められた過去や、無人島に隠された多くの謎が次第に明らかになっていく……。

奇抜なストーリーを作り出すJ・J・エイブラムスが製作総指揮を務めることで、放送当初から話題だったドラマ。シーズン1は、ショッキングな飛行機墜落事故からのサバイバルがメインですが、墜落した島や生存者48人には様々な秘密や共通点があり、シーズンが進むごとに謎が解き明かされては、深まっていく。その繰り返しにより無事沼にはめてくれるドラマです。J・J・エイブラムスならではの、やや複雑で入り組んだ設定もあるので、しっかり観ていないと分からなくなってしまうことから、1日の多くの時間をLOSTすること間違いなしです。

ザ・ラストシップ

シーズン数:5

あらすじ:トム・チャンドラーが艦長を務める駆逐艦ネイサン・ジェームスは、4ヶ月の間、外部との連絡を断ち北極海で鳥の研究を行うという極秘任務に就いていた。しかし任務完了が近づき、帰還できるという時、ある事件が発端となり連絡を絶っていた4ヶ月の間に陸地では謎のウイルスが蔓延し、世界の人口の半分以上を死に追いやっているという事実を知らされる。そして鳥の研究にあたっていたレイチェル博士は、実はウイルスに対するワクチン開発の任務に就いていたことが判明する。国や軍は機能を失い、完全に孤立したネイサン・ジェームスが人類滅亡の機器を救うために孤独な戦いを繰り広げるのだが……。

『アルマゲドン』や「トランスフォーマー」シリーズを手がけるマイケル・ベイ監督が製作総指揮のドラマ。しかもアメリカ海軍が全面協力しているので、リアルでド迫力の映像を楽しめます。ウイルスに感染すると死んでしまうという過酷な設定や、飲料水が足りない、食料が足りないなどのサバイバルは沼にハマる要素の一つですが、それよりもチャンドラー艦長を始めとする海軍の皆様の戦闘っぷりがカッコいい。そんな理由で、様々な困難に立ち向かうのを見届けるうちに沼にハマってしまい、お願い早くワクチン作って……。と心の底から願うようになります。

SUITS/スーツ

シーズン数:8

あらすじ:大手法律事務所で働く敏腕弁護士ハーヴィー・スペクターは、シニア・パートナーへの昇進と引き換えに部下を雇うことを命じられる。彼が能力を見抜き採用を決めたのは、脅威の記憶力を持つ天才青年マイク・ロス。だが、マイクには弁護士資格がなく事務所の方針であるハーバード大学出身でもない。ハーヴィーはマイクの経歴を詐称。2人は、秘密を共有する運命共同体となり、数々の訴訟に挑んでいく。

これまでのラインナップとはガラッと代わり、サバイバルもしない、ゾンビもいない、人が死なない、超エリート弁護士による法廷ドラマ。2018年には日本でもリメイクされました。一見沼要素は少なめに思えますが、とんでもないイケメンの沼が広がっています。イケメンな上に超エリートが主人公ということで、ウィットに富んだセリフが滝のように流れてきて、テンポよく観られるので、1日1話観よう。というテンションで観始めやすいドラマです。基本的には1話完結型ですが、シーズンを通してのストーリーもジワジワと展開されており、気付いたら沼にハマってしまうという構成です。比較的爽やかな沼ではあると思いますが、シーズン数も多いので、ご注意を。

デスパレートな妻たち

シーズン数:8

あらすじ:郊外の高級住宅街・ウィステリア通りにある日突然響いた一発の銃声。一人の主婦の謎の自殺をきっかけに、友人のスーザン、ブリー、リネット、ガブリエルら「デスパレートな妻たち」が巻き起こす波乱万丈な事件の数々や、秘密が暴かれていく様子を、ミステリー、サスペンス、コメディ、そしてお色気要素を交えて描く。果たしてこのドラマは、ミステリーかコメディか?

タイトルにある「デスパレート」とは、崖っぷちの意味で、崖っぷちに立つ妻たちの奮闘がコミカルに描かれる。テンポ良く見ているなかで、様々な秘密や過去が暴かれて行く様子からは目が離せません。主婦がメインキャラクターということで、感情移入しやすい家庭の問題に苦悩する姿が映し出されて、わかるわかる〜と盛り上がっているうちに沼に……。笑いあり、涙あり、そしてヒヤっとするサスペンス要素まであって、まさになんでもアリ。観進めると「推し妻」が出来たりして、ファイナルシーズンまで一緒に駆け抜けてしまう人が続出しています。

13の理由

シーズン数:2

あらすじ:高校生のクレイ・ジェンセン がある日、自分宛ての謎めいた箱を見つける。箱の中にあったのは、2週間前に命を絶ったクラスメート、ハンナ・ベイカー が録音したカセットテープ。そこには彼女が自殺に至った“13の理由”が録音されていた。二人の視点を通して明かされていく衝撃の秘密と真実。Netflixオリジナルドラマ。

現時点で配信されているのはシーズン2までですが、2019年にシーズン3の配信が決定している人気のドラマ「10代の自殺」を物語の起点にしていることで、やや重めでショッキングなストーリーです。1話につき1つの理由や人物にフォーカスされ、次々彼女の悲劇にまつわる秘密がテンポよく明らかになっていくので、とにかく次の秘密が気になります。「SNS時代の噂や行動が人を追い込む」という恐ろしさを描いた本作は、きっとSNSを使う誰もが経験したことのある心情を繊細に描いているので、様々なことを考えるきっかけをくれる良い沼です。シーズン数もまだまだ少ないので沼ドラマ初心者にもオススメのドラマです。

いかがでしたか? 映画とは違い、時間をかけてストーリーが展開していく海外ドラマ。まずは1日1話ルールでお気に入りの1作を探してみてください。

