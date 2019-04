男女が別れる本当の理由は他人には知る由もないが、世の中には別れた後も相手の意志に関係なく自分の思いを一方的に押し付ける者もいるようだ。このほど中国で、若い夫婦の結婚式の真っ最中に新郎の元恋人がこともあろうにウエディングドレス姿で乱入。式を台無しにしてしまったという一報が届いた。『The Sun』などが伝えている。中国で最近撮影されたと思われる結婚式の動画が、中国ネチズンの注目を集めている。そこには一組の若い夫婦が結婚式でキスをしようとする直前に起きたハプニングが収められている。動画では新郎の元恋人である女性がウエディングドレスを着て結婚式に突如乱入し、新郎の腕をつかみ「私が悪かった」と許しを乞うているように見える。しかし新郎の気持ちは既に新婦にあるため、元恋人の手を振りほどき迷惑そうな表情を浮かべている。この招かれざる客の乱入に結婚式の司会者も驚きを隠せなかったようで、思わず「予想だにしないことが私達の前で起こっています。たぶん愛において、これが現実というものでしょう」とマイクを通して話しているが、何のフォローにもなっていないようだ。その間も冷たくあしらわれた元恋人は、その場にしゃがみ込み泣きじゃくっている。また新郎の横では新婦が呆然として立ち尽くしており、心配した新郎は優しく新婦の頭を撫でて心を落ち着かせようとしている様子がうかがえる。しかし元恋人は諦めきれない様子で再び新郎のタキシードの裾を引っぱり、何かを訴えている。新郎は必死に振りほどこうとするが、元恋人は床を引きずられながらも掴んだ手を決して放さなかった。すると、今まで立ち尽くして見ていた新婦が突如スイッチが入ったかのように自分のベールを外し、その場を去ろうとした。慌てた新郎が後を追ってその場を離れたため、式場のメインステージには激しく泣き続ける元恋人がひとり残された。この動画がSNS上に公開されると、多くのネチズンから結婚式を台無しにした元恋人の女性への非難が殺到した。「あなたの気持ちを満たすために、2人の関係を壊そうとしないで!」「まさに、こんなだから新郎があなたと関係を続けられなかったのよ」といった厳しい意見もあがっている。なお、この動画が投稿されていた『Hunan Legal Channel』によると、新郎の男性と元恋人の破局理由は「性格の不一致」だという。画像は『The Sun 2019年4月9日付「VEILED THREAT Bizarre moment groom’s sobbing ex-lover crashes his wedding wearing a BRIDAL GOWN and desperately tries to stop him in the aisle」(Sina News)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)