10連休を利用してニューヨークに行く予定の人はいませんか?いま、ニューヨークでナンバーワンのチーズバーガーを提供するキッチンカーのお店があると、話題になっているそうです。『メルマガ「ニューヨークの遊び方」』の著者、りばてぃさんが、早速食べに行ってレポート。小麦アレルギーのため、パンは食べられなくても納得!の美味だったようです。ハンバーガーの味にはうるさい人も多いアメリカで評判の味、機会があればぜひお試しあれ。

ニューヨーク・ナンバー1の6ドルのチーズバーガー

メルマガで再開発エリアのハドソン・ヤードのショッピング・モールをお伝えしたが、再開発が進むことでこの周辺地域も自然と活性化してきており、なんと、ニューヨーク・ナンバー1のチーズバーガーと評されるベンダーが道端に登場している。

地元ニューヨークの新聞、NYポストが、いかに美味しいかを伝えている。

US Veterans Burgers & Friesというベンダーで、名前のとおり退役軍人がその場でパテを焼いて、自家製のソースとトマトやレタスなどのフレッシュ野菜をビッグサイズのパンに挟んでくれる本格チーズバーガー。当然、行かないといけない。小麦が食べれない、なんて言ってられない。

とは言ってもアレルギーは避けられないので、パン抜きで食べてきたが、ビーフパテは肉厚でジューシー。しかも2枚も挟んでくれて十分食べ応えがあった。パン付きだったらもっと美味しいと思う。また、生野菜もとても新鮮で美味しい。

何より、元軍人のシェフはめちゃくちゃ忙しく、1人でオーダーをこなしているのに常に笑顔とフランクなトークで、待っていても全然嫌な気分にならない気遣いをしてくれていた。そんな気持ちを感じるからか一層美味しく感じる気がする。

このUS Veterans Burgers & Friesは7番線駅の前の広場にベンダーカートを出していて(似たようなカートがあるが2個並んでいる方)、数年前からこの付近で働く工事関係の人たちの間で密かに美味しいと人気だったそう。

それが、先々週、ショッピングモールが開いたことで一気に客が増え、さらにNYポストがこの美味しさを報じ、さらにさらに、食専門のイーターも伝え、さらに人気となっている。お昼時を避けてオーダーすることをおすすめする。

ちなみに、すぐ目の前にはベンチがあるので、これからの季節は買ってそのままベンチで食べると気持ち良いと思う。

image by: Denis Kornilov, shutterstock.com

