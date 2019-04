先月、「掃除チャレンジ」に賛同する人が次々と現れ、世界中でビフォー&アフター写真を撮る人が現れたことをご紹介しました。

(世界中で「掃除チャレンジ」に賛同する人が次々に現れる…ビフォー&アフター写真)

さらに2〜3週間が過ぎ、掃除チャレンジの輪が飛躍的に広がっているようです。

きれいになった世界中の写真をご覧ください。

#Trashbagchallenge Don't let the challenge die! Amazing restoration by this guy



ワシントンDCのポトマックリバー沿い。男性1人でのチャレンジだそうです。



ルーマニアの田舎の子どもたち。ジョージアン君(6歳)とアンドレイ君(9歳)。

チャレンジのことは知らなかったそうですが、大人たちが通りに捨てていくゴミにうんざりしたからだとか。



アメリカ・ニュージャージー州北部で、自分の家の近所の通りに人がゴミを捨てていくのが許せなかったそうです。

[画像を見る]

ノースカロライナ州からの参加。110人のボランティアが3時間でこの量。

[画像を見る]

アラスカ州だそうです。

[画像を見る]

エジプトでマレーシアの学生が掃除チャレンジ。

ゴミを拾っているうちにグループのサイズまで大きくなっています。

[画像を見る]

友人グループが5時間で90袋。

その他、ハッシュタグ#trashbagchallengeには、多くの賛同者の活動写真が上がっています。

海外掲示板には、「ビフォー&アフター写真を見るだけで気分が良くなった」「真似してみた」「このチャレンジがずっと続くように促すつもり」と言った、ポジティブな意見が目立っていました。

世界の環境が少しでもきれいになるなら大歓迎ですね。