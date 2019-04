どんなに幼い女の子でも、時としてメイク用品はキラキラした宝石のように見えるのだろう。このほどイギリスで、3歳の娘が母親の目を盗んで弟に施した化粧が「3歳児がやったとは思えない」と話題を呼んでいる。『The Sun』『SWNS』などが伝えた。



英ノース・ヨークシャーのハロゲイトに住むキャサリン・カーさん(Catherine Carr、24)は、3歳になる娘ティファニーちゃん(Tiffany)と生後5か月の息子フランキーくん(Frankie)という2児の母親だ。なにかと育児で忙しいキャサリンさんだがある日、洗濯物をたたもうと子供達を1階の居間に残して2階に上がった。



居間はテレビがつけられたままでティファニーちゃんはそれに見入っており、フランキーくんはうたた寝をしていた。そして用を済ませて居間に戻ってきたキャサリンさんは、思わぬ光景を目にした。



フランキーくんが褐色肌で目鼻立ちがハッキリしていたのだ。その顔はまるでイギリス人女優のローレン・グッドガーのようだったという。慌ててティファニーちゃんの方に目をやると、そこにはキャサリンさんのメイク用品が散乱していた。



キャサリンさんが目を離した少しの間、ティファニーちゃんはうたた寝をしていたフランキーくんの顔にブロンザーをブラシで丁寧に塗って見事に日焼けした肌を作り出した。そしてピンクのリップグロスを弟の小さな口に塗って艶やかさを出し、眉毛は大胆に濃く弓型に描いてかなりのインパクトを与える表情を作りあげたのだ。



ティファニーちゃんは「ねえねえ、ママみたいでしょ」と自慢げにフランキーくんの顔を見せたものの、そのあまりの出来栄えにキャサリンさんは叱るのも忘れて絶句してしまったという。当時のことをキャサリンさんはこのように語っている。



「ティファニーは大量のブロンザーをフランキーの顔に重ね塗りし、ハイライトクリームでカバーしていました。そしてリップグロスを口に塗り、ペンシル型のアイブロウで眉を描いて、かなり腕のいい仕事っぷりだと思いました。」



「娘は化粧をしたフランキーの顔が私に似ていると思ったようですが、正直なところそう見えませんでしたね…。その時は本当にビックリしましたが、あまりの可笑しさにティファニーを叱ることができませんでした。」



さらにキャサリンさんは「フランキー自身がその変貌ぶりに満足しているように見えた」とも話している。その後、Facebookの子育てグループのページに化粧を施されたフランキーくんの写真を投稿したところ、人々の反響を呼ぶことになった。



ネット上では「面白い!」「数分でここまでできるのか!」や「彼の眉毛はママの眉毛よりもいい感じに仕上がってるね」といったジョークまで飛び交った。しかし中には、メイクの出来栄えの良さに「これを3歳の子がやったとは思えない、本当に彼女がやったの? 眉毛があまりにも綺麗すぎる。話題作りじゃないの」と実話なのかと疑う者も現れた。



いずれにしても、ティファニーちゃんがメイクに興味があるのは事実のようだ。そして今回のメイクされたフランキーくんの写真は、家族にとっても笑える素敵な思い出の1枚になることだろう。



画像は『The Sun 2019年4月4日付「REEM TAN BABES! Girl gives her baby brother a Towie makeover complete with orange tan and epic eyebrows」(Credit: SWNS:SOUTH WEST NEWS SERVICE)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)