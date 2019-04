中国で夜間にATMを利用していた女性が、背後から刃物を持った男に引き出したばかりの現金を奪われる事件が起きました。

男はさらに現金を引き出すよう要求し、預金残高を確認すると残金はゼロ。

それを見て男は思うところがあったのか……現金を返して立ち去ったのです。

Robber Robs Woman At ATM, But After Seeing Her Bank Balance, Returns All The Money With A Huge Smile

事件が起きたのは広東省河源市のATM。男は女性に刃物を突きつけ、引き出したばかりの2500元(約4万円)を奪いました。



さらに現金を引き出せと脅す男。ところが残金はゼロ……。

男は失笑し、奪った現金を返して立ち去ったのです。

呆然と見送る女性。

監視カメラの映像を元に、男は逮捕されました。

不良がたまに良いことをすると褒められるみたいな構図ではありますが、この事件が明るみになると中国のネット上では「優しい強盗」だとして人気を呼んでいるとのことです。