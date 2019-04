NTTドコモの新テレビCM「ダンスな出会い」篇が、本日4月5日から放送されている。LDHとのコラボレーションで制作された同CMは、これまでもCMに登場している「星プロの3匹」の事務所を訪れた5体のフラワーロックが、EXILE TRIBEのクランプダンスクルー「®AG POUND」の5人に変身し、キャラの弱さを指摘されて落ち込むドニマルのキャラを激しいダンスパフォーマンスで引き出す、というストーリー。®AG POUNDのメンバーは、AKIRA(EXILE、EXILE THE SECOND)、NAOKIこと小林直己(EXILE、三代目J SOUL BROTHERS)、GUNこと岩田剛典(EXILE、三代目J SOUL BROTHERS)、MANDYこと関口メンディー(EXILE、GENERATIONS from EXILE TRIBE)、REOこと佐野玲於(GENARATIONS from EXILE TRIBE)。5人のダンスシーンをより楽しめるロングバージョンの映像は特設サイトで公開される。さらに5人と一緒に踊った動画をTikTokに投稿し、ダンスバトルをするキャンペーン「#星プロダンスバトル」が本日からスタート。TikTokのデュエット機能を利用し、好きなパフォーマーを選んでダンスバトルを挑むことができる。また5月31日15:00までのキャンペーン期間中にキャンペーンサイトから応募すると、抽選で1万人にオリジナルdポイントカードがプレゼント。応募はdポイントクラブ会員かつ利用者情報登録をした人が対象となる。