世界中で人気を誇る「ポケモン」初の実写映画となる映画『名探偵ピカチュウ』に、日本語吹替えキャストの竹内涼真がカメオ出演していることがわかった。

竹内涼真×ロブ・レターマン監督

見た目はカワイイのに、中身は“おっさん”!?しかも人の言葉を話す名探偵ピカチュウを演じるのは、大ヒットシリーズ『デッドプール』で主演を務めるライアン・レイノルズ。日本語吹替えキャストには、主人公・ティム役に竹内涼真、ヒロイン・ルーシー役に飯豊まりえ、渡辺謙演じるヨシダ警部補の声は渡辺謙本人が担当する。

この度、本編にも出演していることが明らかとなった竹内涼真。昨年11月に行われた製作報告会見のために来日したロブ・レターマン監督が、日本語吹き替えを担当している竹内を一目見て惚れ込み、本編への出演をオファー。急遽<ポケモントレーナー役>として出演が決まったという。

ロンドンでの撮影を振り返り、竹内は「いつかハリウッドの現場を経験してみたいと思っていたので、今回その夢に一歩近づくことができました!現場では衣裳1つとっても本当に丁寧で練られている。短い時間でしたが、とても刺激的な時間でした。モンスターボールを投げるシーンも撮影したのですが、本当にスタイリッシュでかっこいいモンスターボールで…。持って帰りたかったくらいです(笑)この経験で、よりハリウッド作品に挑戦したいという思いが強くなりました!」と興奮のコメント。その出演シーンに注目だ。

映画『名探偵ピカチュウ』は5月3日(金)より日本先行公開

