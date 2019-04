歌手の加藤ミリヤが4月4日に自身の公式サイトで結婚と妊娠を発表した。加藤はこの日「ファンの皆様へ」と題した文面を掲載し、「この度私、加藤ミリヤは一般の方と結婚しましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かり夏には母になります」と結婚と妊娠を同時発表した。さらに「これまでお世話になったすべての方々にも改めて深く御礼を申し上げます」と感謝の言葉を述べると、「音楽の世界でも家庭でも愛に溢れた人生を築けるよう一生懸命頑張りますので、これからも温かく見守っていただければ幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いします」と結んでいる。加藤は1988年生まれのシンガーソングライター。2004年に「Never let go/夜空」でデビューすると、リアルで等身大な歌詞とメロディセンスや生きざまが支持され瞬く間に「女子高生のカリスマ」として注目を集める。また、ファッションデザイナーとしても活躍し、彼女の髪型やメイク、ファッションを真似する「ミリヤー」現象を巻き起こし、2010年には「VOGUE JAPAN WOMAN OF THE YEAR 2010」に選ばれている。現在は小説家としても才能を発揮している。