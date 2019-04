ロシア文学の女性教師が寒中水泳のときの写真をインターネットに投稿したところ「ふしだらである」と女性校長の逆鱗に触れてしまい、退職に追いやられてしまいました。

そのニュースを聞いて憤ったのはロシア全国の教師たち。自分たちも人間であると、次々に水着姿をネットに投稿して抗議する騒ぎとなりました。

Here Is Why Russian Teachers Are Posting Pics In Swimsuits Online



(Tatiana Kuvshinnikovaさん)

こちらが、タチワナ・クヴシニコワさん(38歳)が解雇された理由となった写真。

この程度の格好で解雇とは驚きですが、ロシアと言ってもシベリアのバルナウル地方の学校なので、かなり保守的な地域なのかもしれません。

これを見たオルガ校長は、「真冬にハイヒール、ひざ上のスカートの露出した格好をするなんて、男子生徒を発情させる売春婦の服装であり、小児性愛犯罪を起こしかねない」とメールで強く非難。

タチワナさんは学校を辞めることになりました。

それを知って怒った全国の教師たち。

彼女の行為が誰でもする普通のことだと証明するために「教師だって人間」“#учителятожелюди”というハッシュタグを付けて、次々にインスタグラムに水着写真を投稿し始めたのです。

賛同者はあっという間に数千人単位となりました。

中には男性も……。

この抗議が実を結び、地域の教育相が介入。

教師訓練大学に新たに「ソーシャルメディアでコミュニケーションをとることのリスクと前向きな側面」という教育課程が設けられ、彼女は講師として新たな仕事を得る予定だとのことです。